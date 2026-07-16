Vàng tăng 300% trong 3 năm, tiền gửi lên tới 9%: Nên phân bổ tài sản thế nào?

Giữa lúc chứng khoán, vàng và bất động sản đều đối mặt nhiều thách thức, trong khi tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư sớm rà soát và phân bổ lại tỷ trọng tài sản theo mục tiêu tài chính.

Khảo sát lãi suất tiền gửi tại quầy trong tháng 7 cho thấy mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao tại nhiều ngân hàng. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất phổ biến dao động 5,2-7,2%/năm, lãi suất gửi tiết kiệm online thường cao hơn khoảng 0,1-0,4 điểm %/năm.

Ngoài biểu lãi suất niêm yết, một số ngân hàng còn cộng thêm 2-3 điểm % cho khách hàng đáp ứng điều kiện, đưa lãi suất áp dụng với khoản tiền gửi từ vài trăm triệu đồng lên khoảng 9%/năm.

Tại chương trình Tài chính cá nhân với chủ đề “Gửi tiết kiệm hay đầu tư khi lãi suất tăng mạnh?” của VnExpress mới đây, ông Nguyễn Thanh Minh, CEO kiêm Founder One Seconds, Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng tài chính cá nhân (Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam) đã chia sẻ về các kênh đầu tư trong bối cảnh lãi suất tăng.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Minh cho rằng nếu so với các kênh như chứng khoán, bất động sản hay vàng, mức lãi suất 7- 9% của tiền gửi tiết kiệm là khá hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Bởi theo chuyên gia, triển vọng các kênh đầu tư từ nay đến cuối năm 2026 và đầu 2027 không mấy tích cực. Bất động sản tiếp tục chịu áp lực khi lãi suất tăng, khiến chi phí vay cao hơn, nhiều khoản vay từng hưởng lãi suất ưu đãi 7-8% nay tăng lên 12-13%, làm gia tăng rủi ro trả nợ.

Thị trường chứng khoán cũng được dự báo khó bứt phá, có thể giảm mạnh hoặc đi ngang theo xu hướng giảm trong khoảng nửa năm tới. Trong khi đó, giá vàng đã tăng khoảng 300% trong 3 năm, từ 1.500-1.600 USD/ounce lên khoảng 4.500 USD/ounce, có thời điểm chạm 5.500 USD, nên dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều nếu không xuất hiện biến động địa chính trị lớn.

Về phân bổ tài sản, vị chuyên gia chia sẻ 2 trường phái: đầu tư chủ động và đầu tư thụ động.

Nhà đầu tư chủ động thường bám theo chu kỳ thị trường tài chính và kinh tế để tối đa hóa lợi nhuận. Khi thị trường ở vùng đỉnh, họ có thể bán bớt tài sản, tái phân bổ sang tiền mặt hoặc các kênh thu nhập cố định như trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm nhất là khi lãi suất đang tăng. Đến khi thị trường cổ phiếu chạm đáy, họ sẽ quay lại mua với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, cách làm này đòi hỏi kiến thức sâu và kinh nghiệm dày dặn.

Ngược lại, nhà đầu tư thụ động không chạy theo biến động ngắn hạn mà tập trung vào mục tiêu tài chính dài hạn.

Cá nhân ông Minh cho biết lựa chọn theo hướng kết hợp (hybrid): vẫn giữ kỷ luật phân bổ tài sản theo mục tiêu và đặc điểm cá nhân, nhưng linh hoạt điều chỉnh khi thị trường xuất hiện cơ hội rõ ràng. Tỷ trọng tài sản chủ yếu vẫn là cổ phiếu, bên cạnh đó có một phần ở vàng, bất động sản và các tài sản thu nhập cố định như trái phiếu, tiền gửi. Với độ tuổi hiện tại, tỷ trọng vào các tài sản an toàn khoảng 15 - 20%, và khoảng 5% là tiền mặt.

Thời gian vừa qua, ông Minh cho biết cũng đã bán bớt cổ phiếu để chuyển sang các kênh thu nhập cố định và tiền gửi tiết kiệm, do lãi suất từ cuối 2025 đến đầu 2026 tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, việc tái phân bổ chỉ nên ở mức hợp lý, không nên bán toàn bộ hoặc dồn phần lớn tài sản vào tiết kiệm.

“Ví dụ, nếu danh mục đang có khoảng 70% cổ phiếu và nhận thấy thị trường có khả năng bước vào giai đoạn sideway down, thậm chí có thể mua lại ở mức giá thấp hơn sau 6 tháng, thì có thể bán bớt một phần để chuyển sang tiền gửi hoặc trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao nhằm tạo thêm lợi nhuận trong năm 2026.

Tuy nhiên, chiến lệnh này chỉ phù hợp với những người có khả năng dự đoán xu hướng thị trường. Nếu bán ra nhưng giá cổ phiếu không giảm nhiều, hoặc khi quay lại mua mà giá không thấp hơn đáng kể (ví dụ bán ở 25, mua lại 22), thì lợi ích không lớn, lại phát sinh thêm chi phí giao dịch và áp lực tâm lý. Với nhà đầu tư dài hạn, không nhất thiết phải thực hiện cách này”, ông Minh dẫn chứng.

Ông Nguyễn Thanh Minh, CEO kiêm Founder One Seconds

Chuyên gia nhấn mạnh, trên thị trường tài chính, về cơ bản chỉ có hai nhóm tài sản: một là tài sản tăng trưởng nhanh như cổ phiếu, bất động sản; hai là tài sản thu nhập cố định. Khi lãi suất có xu hướng tăng, nhóm tài sản thu nhập cố định như trái phiếu và tiền gửi sẽ hấp dẫn hơn, còn tài sản tăng trưởng chịu áp lực giảm.

Vì vậy, nếu muốn tối ưu lợi nhuận, nhà đầu tư cần bán bớt tài sản tăng trưởng ở vùng đỉnh và chuyển một phần sang nhóm thu nhập cố định. Tuy nhiên, không nên bán toàn bộ. Một nhà đầu tư cổ phiếu không nên bán hết danh mục, đó là hành vi mang tính đầu cơ, thiếu kỷ luật. Nếu tái phân bổ, chỉ nên bán khoảng 30 - 50%.

Hiện tại, VN-Index đã giảm đáng kể so với đỉnh năm 2025. Với bất động sản, việc xác nhận xu hướng giảm trong thời gian ngắn khó hơn, do thanh khoản thấp; một tài sản giá trị lớn có thể mất 3 - 6 tháng để bán nếu không muốn giảm giá sâu. Trong bối cảnh này, ông Minh cho rằng đôi khi “ngồi im” lại là lựa chọn hợp lý.

"Nhà đầu tư huyền thoại Benjamin Graham từng nói, nhà đầu tư thông minh không chạy theo thị trường. Thực tế, nhiều người giao dịch liên tục 5 -10 năm chưa chắc hiệu quả bằng người mua một tài sản tốt và giữ lâu dài, hưởng lợi từ lãi kép, biến 100 triệu hay 1 tỷ thành vài chục, thậm chí hàng trăm tỷ sau 20 - 30 năm. Việc liên tục chuyển đổi tài sản không chỉ tốn chi phí mà còn rất khó để dự đoán chính xác xu hướng tất cả các thị trường trong ngắn hạn, ngay cả với chuyên gia", ông nói.

Với nhà đầu tư thụ động, theo chuyên gia, cách tiếp cận đơn giản hơn: kiên định với mục tiêu tài chính và giữ kỷ luật phân bổ tài sản.

Ví dụ, nhóm tuổi 30 - 40 thường cần tăng trưởng tài sản nhanh, nên có thể phân bổ 70 - 80% vào cổ phiếu hoặc tài sản tăng trưởng (ở Việt Nam có thể bao gồm bất động sản), khoảng 15% vào tài sản thu nhập cố định như trái phiếu chất lượng cao, và 5% tiền mặt. Phần tiền mặt này có thể gửi tiết kiệm để tạo thêm lợi nhuận.

Với người lớn tuổi hoặc đã nghỉ hưu, nhu cầu dòng tiền ổn định cao hơn, nên tỷ trọng tài sản thu nhập cố định sẽ tăng lên, trong khi tỷ trọng cổ phiếu giảm xuống.

Người trẻ có thể linh hoạt hơn, thậm chí phân bổ 80 - 90% vào cổ phiếu, phần còn lại vào tài sản thu nhập cố định để tạo dòng tiền bổ sung.

“Quan trọng nhất là phải có mục tiêu tài chính rõ ràng. Ví dụ, nếu đặt mục tiêu 20 năm nữa cần 20 tỷ đồng, thì cần tính ngược lại mỗi tháng phải tiết kiệm bao nhiêu và đầu tư vào tài sản nào. Nếu đầu tư mà không có mục tiêu, chỉ chạy theo thị trường, sẽ không biết cần giữ tài sản trong bao lâu và khi nào nên dừng”, ông nhấn mạnh.