Vàng quay đầu giảm mạnh!

Sức nóng từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu kết hợp với các dữ liệu kinh tế mới nhất đã đẩy giá vàng và bạc trong nước lên những mốc cao mới trong phiên giao dịch sáng nay 20/4. Đối với các nhà đầu tư, đây là thời điểm "vàng" để theo dõi sát sao từng nhịp đập của thị trường.

Diễn biến giá vàng trong nước

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 20/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, SJC và Phú Quý đều có sự điều chỉnh rõ ràng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải trong phiên sáng ngày 20/04/2026 ghi nhận xu hướng giảm mạnh đồng loạt ở tất cả các danh mục sản phẩm. So với cùng thời điểm ngày hôm qua (19/04), giá vàng tại thương hiệu này đã sụt giảm đáng kể, cụ thể:

Vàng miếng SJC: Giá bán ra hiện niêm yết ở mức 17,13 triệu đồng/chỉ (tương đương 171,3 triệu đồng/lượng), giảm 700.000 đồng/lượng so với hôm qua. Ở chiều mua vào, mức giá ghi nhận là 16,83 triệu đồng/chỉ, giảm 200.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn và trang sức 24K: Đây là phân khúc có biến động mạnh nhất. Các dòng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo hiện có giá bán ra 17,10 triệu đồng/chỉ, giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng (khoảng 120.000 đồng/chỉ) so với mức đỉnh của phiên ngày 19/04.

Vàng trang sức 24K (999.9): Cũng chịu áp lực điều chỉnh tương tự khi giảm xuống còn 17,00 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra, đánh dấu một phiên giảm sâu ngay từ đầu giờ sáng.﻿Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức mua vào 169,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 172,3 triệu đồng/lượng. Đối với các dòng vàng rồng Thăng Long, mức giá cũng ghi nhận xu hướng tăng tịnh tiến tương tự.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Thị trường vàng tại hệ thống Phú Quý trong sáng ngày 20/04/2026 ghi nhận một phiên điều chỉnh giảm khá mạnh so với cùng thời điểm ngày hôm qua, mặc dù trong nội bộ phiên sáng nay đã có dấu hiệu hồi phục nhẹ.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 168,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,30 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng với mức giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày 19/04.

Tương tự, dòng vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cũng giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lùi về mức 171,00 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các loại vàng trang sức 999.9 đang giao dịch quanh ngưỡng 166,00 - 170,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đáng chú ý, dù xu hướng chung so với hôm qua là giảm, nhưng dữ liệu lịch sử trong ngày cho thấy giá đã bắt đầu tăng lại khoảng 200.000 đồng/lượng kể từ lúc mở cửa (8:30 sáng), cho thấy lực cầu bắt đầu xuất hiện khi giá vàng lùi về vùng hấp dẫn.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng trong phiên sáng ngày 20/04/2026 đang trải qua những nhịp biến động hết sức kịch tính với xu hướng hồi phục nhanh sau khi chạm đáy đầu giờ.

Cụ thể, vào thời điểm 08:38, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,30 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức đỉnh của ngày hôm qua (19/04), giá bán ra đã giảm khoảng 700.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ diễn biến trong ngày, có thể thấy giá vàng đã có một cú "đảo chiều", sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất là 170,80 triệu đồng/lượng lúc 08:26, giá đã lập tức bật tăng trở lại thêm 500.000 đồng/lượng chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút.

Trong khi đó, dòng vàng nhẫn SJC 99,99% cũng duy trì đà bám đuổi sát sao với mức bán ra là 170,80 triệu đồng/lượng. Hiện tại, SJC vẫn đang giữ khoảng cách chênh lệch mua - bán ở mức rất cao là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và giá bạc: Lực đẩy từ thị trường quốc tế

Thị trường trong nước không tăng trưởng đơn lẻ mà đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà bứt phá của giá vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Theo phân tích từ bộ phận nghiên cứu của Phú Quý, nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD suy yếu nhẹ và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng vọt khi các điểm nóng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.



Bên cạnh vàng, thị trường bạc cũng đang là tâm điểm chú ý. Theo báo cáo phân tích thị trường bạc tuần 4 tháng 4 của Phú Quý, giá bạc thỏi trong nước đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Cuối tuần qua, giá bạc giao dịch quanh mức 80,9 triệu đồng/kg (mua vào) và 83,4 triệu đồng/kg (bán ra), tăng mạnh 6,42% so với tuần trước đó.



Tại thời điểm sáng nay 20/4, giá bạc thỏi Phú Quý tiếp tục duy trì sức nóng với mức giao dịch quanh 80,3 triệu đồng/kg mua vào và 82,8 triệu đồng/kg bán ra. Sự tăng trưởng của bạc thậm chí còn "bốc" hơn cả vàng về mặt phần trăm, cho thấy dòng tiền đang có sự chuyển dịch sang các kim loại quý đảm bảo tính lưu giữ giá trị.﻿