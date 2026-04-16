Giá vàng đảo chiều giảm mạnh, chênh lệch mua - bán lên đến 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng 16/04/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh

Thị trường kim loại quý trong nước phiên sáng nay (16/04/2026) chứng kiến những nhịp điều chỉnh đáng chú ý tại các hệ thống kinh doanh lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải. Sau những ngày tăng nóng, giá vàng đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt so với cuối ngày hôm qua, mặc dù xu hướng tăng nhẹ lại xuất hiện cục bộ trong vài khung giờ sớm của buổi sáng.

Diễn biến giá vàng SJC và vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn

Theo ghi nhận vào lúc 09:00 sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với biểu đồ chốt phiên ngày hôm qua, giá vàng SJC đã giảm nhẹ.

Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ diễn biến đầu giờ sáng, khoảng cách chênh lệch giữa mua và bán vẫn duy trì ở mức cao khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm vàng 24K đang có sự sụt giảm rõ rệt so với phiên trước đó. Cụ thể, Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo (999.9) niêm yết ở mức 16,85 triệu đồng/chỉ (tương đương 168,5 triệu đồng/lượng) chiều mua vào và 17,15 triệu đồng/chỉ (tương đương 171,5 triệu đồng/lượng) chiều bán ra. Mức giá này ghi nhận mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Tương tự, vàng miếng SJC tại đây cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, hiện đứng ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 16/04/2026. Tham khảo tại Bảo Tín Mạnh Hải, lưu ý giá có thể được điều chỉnh.

Tại hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng ghi nhận mức tương đương với 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong lịch sử giao dịch sáng nay tại đây, giá bán ra có lúc đã chạm ngưỡng 171,8 triệu đồng/lượng vào lúc 08:36 trước khi bật tăng lại lên mức hiện tại, tức là tăng khoảng 0,7 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ.

Đối với dòng vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9, mức giá đang được niêm yết là 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới và giá bạc hôm nay

Cùng chiều với sự biến động trong nước, giá vàng thế giới trên sàn Kitco vào sáng nay giao dịch quanh mức 4.818,97 USD/ounce. Sự sụt giảm của giá vàng thế giới sau khi chạm các mốc kỷ lục cũ đã gây áp lực trực tiếp lên giá vàng trong nước.

Bên cạnh vàng, thị trường bạc hôm nay tại Phú Quý cũng ghi nhận những biến động tích cực về giá. Cụ thể:

Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng...): Mua vào 3,01 triệu đồng/lượng, bán ra 3,103 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng (lúc 08:45), giá bạc đã tăng thêm khoảng 2.000 đồng/lượng.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 3,01 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức cao hơn là 3,541 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý tính theo kg: Niêm yết ở mức 80,266 triệu đồng/kg (mua vào) và 82,746 triệu đồng/kg (bán ra).

Nhìn chung, so với ngày hôm qua, giá vàng trong nước hôm nay đã giảm từ 1,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Tuy nhiên, tính riêng trong buổi sáng nay, giá đã có sự hồi phục nhẹ từ 0,3 đến 0,7 triệu đồng/lượng so với thời điểm mở cửa lúc 08:00.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động không ngừng và khoảng cách mua - bán trong nước vẫn neo ở mức rất cao (trên 4 triệu đồng/lượng), nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, tránh tâm lý đám đông để hạn chế rủi ro khi thị trường đảo chiều đột ngột.