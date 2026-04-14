HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá vàng đảo chiều: Mua ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu hời nhất hôm nay?

H.Linh |

Giá vàng hôm nay tăng trở lại.

Giá vàng đảo chiều: Mua ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu hời nhất hôm nay? - Ảnh 1.

Giá vàng tăng phi mã

Thị trường vàng trong nước phiên sáng ngày 14/04/2026 chứng kiến những bước nhảy vọt về giá, thiết lập những cột mốc mới. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng tại hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải tăng trung bình từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng tùy loại. Đà tăng này được củng cố bởi cả yếu tố nội lực là nhu cầu tích trữ tăng cao và yếu tố ngoại lực từ sàn giao dịch thế giới.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC tại đây được niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm khoảng 150.000 đồng mỗi lượng so với thời điểm mở phiên sáng.

Đặc biệt, các sản phẩm vàng rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn vốn là thế mạnh của thương hiệu này cũng chứng kiến sự đi lên bền bỉ. Sản phẩm Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen hiện có giá bán ra đạt mức 172,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào là 169,7 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng trang sức 24K (999.9) cũng bám sát nút với giá bán 171,7 triệu đồng/lượng, khẳng định sức nóng không hề giảm nhiệt của dòng vàng nhẫn và vàng trang sức trong bối cảnh vàng miếng có nhiều biến động.

Giá vàng đảo chiều: Mua ở đâu rẻ nhất, bán ở đâu hời nhất hôm nay? - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng đang được giao dịch quanh mức 170 triệu đồng/lượng (mua vào) và 173 triệu đồng/lượng (bán ra). Sự đồng nhất về giá bán ra giữa các đơn vị lớn cho thấy một áp lực tăng giá đồng loạt đang bao phủ lên toàn thị trường kim loại quý trong nước.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg đang niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở ngưỡng 173 triệu đồng/lượng. Nếu so với giá đóng cửa phiên trước đó, đây là một sự bứt phá đáng kể, đưa khoảng cách chênh lệch giữa mua và bán duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Lý giải cho sự bùng nổ của giá vàng trong nước, không thể không nhắc đến "đòn bẩy" từ thị trường quốc tế. Theo dữ liệu từ TradingView, giá vàng thế giới (XAU/USD) hiện đang neo ở mức cao 4.772,64 USD/ounce. Việc đồng USD có những diễn biến khó lường cùng với những bất ổn địa chính trị tại các khu vực trọng yếu đã khiến vàng trở thành hầm trú ẩn an toàn tuyệt đối cho dòng vốn của các nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại (hiện ở mức khoảng 26,111 VND/USD mua vào và 26,361 VND/USD bán ra), giá vàng thế giới đang tạo ra một áp lực rất lớn, buộc giá vàng nội địa phải điều chỉnh tăng theo để thu hẹp khoảng cách chênh lệch.

Giá bạc hôm nay﻿

Cùng với sự thăng hoa của vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận những chuyển động tích cực, mặc dù biên độ dao động có phần ổn định hơn.

Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1kg) đang được niêm yết mua vào ở mức 76,85 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 79,22 triệu đồng/kg. Đối với các đơn vị nhỏ hơn như bạc miếng 1 lượng, giá mua vào là 2,88 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,97 triệu đồng/lượng.

Sự gia tăng nhẹ của giá bạc trong ngày hôm nay cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu phân bổ sang các loại kim loại quý khác khi giá vàng đã chạm ngưỡng quá cao, tạo ra một làn sóng đầu tư đa dạng hơn trên thị trường.

Tags

vàng

giá vàng tăng

vàng nhẫn

vàng miếng SJC

giá bạc

vàng thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại