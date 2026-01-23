Vàng phá đỉnh: Nhà vàng thông báo khẩn đến người mua toàn quốc, áp dụng ngay lập tức!

Trong bối cảnh thị trường vàng trong nước có những biến động mạnh mẽ về giá, Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) vừa đưa ra thông báo quan trọng nhằm hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch vàng vật lý đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo thông báo mới nhất, Bảo Tín Mạnh Hải nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cụ thể, căn cứ theo Khoản 9, Điều 4 của Nghị định này, các tổ chức chỉ được phép thực hiện mua bán vàng vật lý (có sự trao nhận vàng thực tế). Các hình thức giao dịch không có hàng hóa vật chất đi kèm hiện vẫn chưa được pháp luật cấp phép.

"Chính vì vậy, đối với các Hợp đồng đặt cọc, Bảo Tín Mạnh Hải xin phép mời Quý khách cùng chúng tôi hoàn tất thủ tục nhận vàng thực tế trước khi thực hiện các nhu cầu mua bán/sang nhượng khác, thay vì giao dịch trực tiếp trên giấy tờ", thông báo của doanh nghiệp nêu rõ.

Diễn biến giá vàng chiều nay 23/01/2026: Đà tăng kỷ lục

Thị trường vàng chiều nay ghi nhận sự bùng nổ về giá, thiết lập những cột mốc chưa từng có trong lịch sử. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, các loại vàng chủ chốt dù đã điều chỉnh giảm so với phiên sáng nhưng đều neo cao, phản ánh sức nóng từ thị trường quốc tế khi vàng thế giới chạm ngưỡng 4.950 USD/ounce.

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay (đơn vị: ): Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào 17,140 – Bán ra 17,330 triệu đồng/lượng.

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 16,970 – Bán ra 17,270 triệu đồng/lượng

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 16,970 – Bán ra 17,270 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 16,970 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 16,870 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 16,820 – Bán ra 17,010 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 16,810 – Bán ra 17,000 triệu đồng/lượng

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ): Mua vào 1,697 – Bán ra 1,727 (triệu đồng/nhẫn).

Giá vàng đột ngột giảm sau phiên tăng mạnh vào sáng 23/1.

Giá vàng trong nước đang chịu tác động từ diễn biến giá vàng thế giới. Chỉ vài tuần sau khi đưa ra mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 ở mức 4.900 USD/ounce, Goldman Sachs (Tập đoàn ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, Mỹ) đã bất ngờ điều chỉnh tăng hơn 10%, lên 5.400 USD/ounce.

Báo cáo cho thấy Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng dựa trên đánh giá rằng các nhà đầu tư cá nhân coi vàng như lớp phòng vệ trước rủi ro vĩ mô dài hạn và nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm giữ vị thế này đến cuối năm, thay vì giao dịch theo chu kỳ ngắn.

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng bắt buộc chuyển khoản

Trong bối cảnh thị trường vàng diễn biến "nóng", nhiều quy định nhằm minh bạch thị trường bắt đầu có hiệu lực, trong đó có bắt buộc thanh toán qua tài khoản đối với các giao dịch có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày. Theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP và các chế tài xử phạt hành chính mới có hiệu lực, việc mua bán vàng miếng hay nhẫn tròn vượt ngưỡng này bằng tiền mặt sẽ bị coi là vi phạm pháp luật, với mức phạt đối với cá nhân lên đến 20 triệu đồng.

Với các đơn vị kinh doanh, quy định mới cũng đưa ra các mức phạt từ vài chục triệu đến 400 triệu đồng khi không niêm yết công khai giá mua bán vàng miếng, trang sức, sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng, không ghi nhãn; không thực hiện đúng quy định về trạng thái vàng...







