Gia đình anh Hà Văn Huy ở bản Tà Làng, xã Chiềng Hặc, gieo cấy gần 1.000 m² lúa Đài Thơm 8 trong vụ mùa năm nay. Sau thời gian chăm sóc, đến nay gia đình đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích, với sản lượng hơn 7 tạ thóc. Theo anh Huy, dù vụ mùa này công chăm sóc nhiều hơn, song nhờ chủ động nguồn nước tưới và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, năng suất lúa vẫn được duy trì, sản lượng tương đương năm trước.