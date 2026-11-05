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Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La

Ngọc Khiêm
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Khi những thửa ruộng ở vùng cao Sơn La chuyển sang sắc vàng óng ả cũng là lúc người dân bước vào mùa thu hoạch. Trên khắp các triền đồi, sườn núi, bà con tất bật xuống đồng gặt lúa, vận chuyển thóc về nhà, tạo nên bức tranh mùa gặt rộn ràng, ấm no của người dân vùng cao.

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 1.

Những cánh đồng lúa vụ mùa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bắt đầu mùa gặt﻿ từ đầu tháng 9 đến tháng 11.

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, người dân tại bản Tà Làng, xã Chiềng Hặc đã có mặt trên những thửa ruộng, thoăn thoắt đưa liềm cắt từng khóm lúa. Những bó lúa vàng nối nhau đặt trên bờ ruộng, báo hiệu một mùa no ấm đang về.

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 3.

Với đồng bào vùng cao Sơn La, mỗi hạt thóc là kết tinh của công sức lao động, sự cần cù và kinh nghiệm sản xuất được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để có được những thửa ruộng vàng óng hôm nay, người nông dân đã trải qua nhiều tháng chăm sóc, canh tác.

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 4.

Người dân tại xã vùng cao Xím Vàng phấn khởi đón thành quả sau những tháng ngày lao động trên đồng ruộng

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 5.

Tại một số địa phương, người dân thường phơi lúa ngay trên ruộng để hong khô trước khi vận chuyển về nhà. Hình ảnh những bó lúa vàng trải dài trên các thửa ruộng tạo nên nét độc đáo trong tập quán canh tác lúa vụ mùa của đồng bào vùng cao Sơn La.

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 6.

Gia đình anh Hà Văn Huy ở bản Tà Làng, xã Chiềng Hặc, gieo cấy gần 1.000 m² lúa Đài Thơm 8 trong vụ mùa năm nay. Sau thời gian chăm sóc, đến nay gia đình đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích, với sản lượng hơn 7 tạ thóc. Theo anh Huy, dù vụ mùa này công chăm sóc nhiều hơn, song nhờ chủ động nguồn nước tưới và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, năng suất lúa vẫn được duy trì, sản lượng tương đương năm trước.

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 7.
Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 8.

Ngoài phát triển sản xuất nông nghiệp, một số xã như Xím Vàng, Tà Xùa, Vân Hồ,... còn từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch. Những tour trải nghiệm, khám phá đời sống, văn hóa bản địa cùng người dân đang mở ra hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La 2026: Hình ảnh độc đáo và cuộc sống phồn thịnh - Ảnh 9.

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, địa phương đang tập trung khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, ruộng bậc thang﻿ và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch trải nghiệm. Đồng thời, xã vận động người dân giữ gìn cảnh quan, bảo tồn văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.

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Tags

mùa vàng Mù Cang Chải

mùa gặt

Sơn La

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