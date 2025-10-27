Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Vàng non là gì? Có vàng già không?

A. Vàng non là vàng đủ tuổi, vàng già là vàng thiếu tuổi sai B. Vàng non là vàng thiếu tuổi, không có khái niệm vàng già đúng C. Vàng non là vàng nguyên chất 100%, vàng già là vàng 18K sai D. Vàng non là vàng có hợp kim, vàng già là vàng 24K sai