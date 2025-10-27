HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vàng non là gì? Có vàng già không?

Bích Câu |

Khi đã hiểu về vàng non là gì thì chắc chắn bạn sẽ biết rằng vàng non có phải lựa chọn thích hợp để đầu tư không.

3 điều cần biết về vàng non ở Việt Nam

Cùng khám phá vàng non ở Việt Nam qua 3 câu hỏi.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Vàng non là gì? Có vàng già không?

Đáp án đúng là: B. Vàng non là vàng thiếu tuổi, không có khái niệm vàng già

Giải thích: Vàng non là loại vàng thiếu tuổi (dưới 7 tuổi), có hàm lượng vàng nguyên chất từ 25% đến 75%, thấp hơn tiêu chuẩn vàng quốc tế (tối thiểu 76% cho vàng đủ tuổi). Ví dụ, vàng 18K với 75% vàng nguyên chất hoặc thấp hơn (như 69%) được gọi là vàng non. Không có khái niệm "vàng già" trong ngành kim hoàn, mà chỉ có vàng đủ tuổi (7-10 tuổi, từ 76% trở lên).

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Vàng 18K (vàng 750) có hàm lượng vàng nguyên chất là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. 75%

Giải thích: Vàng 18K (vàng 750) có tỷ lệ vàng nguyên chất là 75%, còn lại 25% là hợp kim quý hiếm. Loại vàng này được xem là vàng non, không đạt tiêu chuẩn vàng quốc tế.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Đặc điểm nào sau đây đúng về vàng 14K (vàng 585)?

Đáp án đúng là: B. Có màu sắc sáng, tỷ lệ vàng 58,3%

Giải thích: Vàng 14K (vàng 585) có tỷ lệ vàng nguyên chất là 58,3%, còn lại 41,7% là hợp kim. Vàng 14K không dùng để tích trữ như vàng nguyên chất mà chủ yếu phục vụ chế tác trang sức.

Tags

Quizz Soha

Gold Quizzes

Trắc nghiệm Vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại