Vàng non là gì? Có vàng già không?

Cùng khám phá vàng non ở Việt Nam qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Vàng non là vàng thiếu tuổi, không có khái niệm vàng già
Giải thích: Vàng non là loại vàng thiếu tuổi (dưới 7 tuổi), có hàm lượng vàng nguyên chất từ 25% đến 75%, thấp hơn tiêu chuẩn vàng quốc tế (tối thiểu 76% cho vàng đủ tuổi). Ví dụ, vàng 18K với 75% vàng nguyên chất hoặc thấp hơn (như 69%) được gọi là vàng non. Không có khái niệm "vàng già" trong ngành kim hoàn, mà chỉ có vàng đủ tuổi (7-10 tuổi, từ 76% trở lên).
Đáp án đúng là: C. 75%
Giải thích: Vàng 18K (vàng 750) có tỷ lệ vàng nguyên chất là 75%, còn lại 25% là hợp kim quý hiếm. Loại vàng này được xem là vàng non, không đạt tiêu chuẩn vàng quốc tế.
Đáp án đúng là: B. Có màu sắc sáng, tỷ lệ vàng 58,3%
Giải thích: Vàng 14K (vàng 585) có tỷ lệ vàng nguyên chất là 58,3%, còn lại 41,7% là hợp kim. Vàng 14K không dùng để tích trữ như vàng nguyên chất mà chủ yếu phục vụ chế tác trang sức.