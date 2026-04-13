Vàng giảm giá, SJC về 168,5 triệu đồng/lượng mua vào

Cập nhật giá vàng hôm nay tại SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải
Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay ghi nhận những biến động trái chiều tại các đơn vị kinh doanh lớn. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang có sự điều chỉnh nhẹ để thích ứng với áp lực từ thị trường quốc tế.
Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng cũng ghi nhận sự biến động tương tự. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 173,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với dòng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo - sản phẩm chủ lực của thương hiệu này, giá hiện đứng ở mức 151,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 154,18 triệu đồng/lượng (bán ra).
Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng SJC đang được niêm yết giao dịch quanh mức 171,0 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 173,0 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra. So với chốt phiên ngày hôm qua, giá vàng tại đây đã giảm nhẹ khoảng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cho thấy một nhịp điều chỉnh đáng kể sau chuỗi ngày neo cao.
Trong tuần vừa qua, giá vàng SJC tại Phú Quý đã ghi nhận mức giảm khoảng 1,23% so với tuần trước đó, từ quanh mức: 169,4 triệu/lượng - mua vào và 172,4 triệu/lượng - bán ra.
Tại thị trường trong nước, tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng. Dù giá đã giảm so với mức đỉnh tuần trước (quanh mức 172,4 triệu đồng/lượng bán ra), nhưng lực cầu bắt đáy vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC hôm nay ghi nhận mức niêm yết là 171 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 173 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với các phiên giao dịch trước đó, mức giá này cho thấy sự điều chỉnh giảm nhẹ, phản ánh đúng xu hướng chung của thị trường vàng trong nước khi chịu áp lực từ đà giảm của giá vàng thế giới. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán hiện đang được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Tùy theo từng khu vực như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, mức giá bán ra có thể chênh lệch nhẹ nhưng nhìn chung vẫn bám sát khung giá chủ đạo này.
Giá vàng thế giới
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới rạng sáng ngày 13/04/2026 ghi nhận những diễn biến đầy biến động ngay khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần.
Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay đang niêm yết quanh ngưỡng 4.747,2 USD/ounce, giảm nhẹ khoảng 11 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Tuy nhiên, nếu tính trong phạm vi 24 giờ qua, đã có những thời điểm giá vàng thế giới sụt giảm mạnh tới gần 1,9%, tương đương mức giảm gần 89 USD/ounce do áp lực từ đồng USD mạnh lên và những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông.
Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,87 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, mức giá này hiện vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 21,6 triệu đồng/lượng.
Sự chênh lệch này cho thấy thị trường vàng Việt Nam vẫn đang duy trì một độ trễ nhất định và có xu hướng giữ giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường toàn cầu.
Giá bạc hôm nay
Không nằm ngoài xu hướng của vàng, thị trường bạc cũng chứng kiến những nhịp điều chỉnh. Giá bạc Phú Quý ngày 13/04/2026, giá bạc thỏi Phú Quý hiện giao dịch quanh mức 74,5 triệu đồng/kg (mua vào) và 76,9 triệu đồng/kg (bán ra).
So với cuối tuần trước, giá bạc đã có sự sụt giảm. Cụ thể, vào thời điểm cuối tuần qua, giá bạc từng đạt mức cao 78,37 triệu đồng/kg (bán ra), tăng tới 3,98% so với tuần trước đó nữa. Tuy nhiên, bước sang đầu tuần này, áp lực chốt lời đã khiến giá bạc giảm khoảng 1,47 triệu đồng/kg so với mức đỉnh ngắn hạn.
Diễn biến giá bạc tuần qua được đánh giá là biến động mạnh hơn vàng. Việc các chỉ số sản xuất tại các nền kinh tế lớn có dấu hiệu chậm lại đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp, đẩy giá bạc quay đầu giảm điểm sau một tuần tăng nóng. Trong ngắn hạn, các chuyên gia nhận định giá bạc sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến của chỉ số DXY (đồng đô la Mỹ).