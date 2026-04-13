Vàng giảm giá, SJC về 168,5 triệu đồng/lượng mua vào

Cập nhật giá vàng hôm nay tại SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải

Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay ghi nhận những biến động trái chiều tại các đơn vị kinh doanh lớn. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang có sự điều chỉnh nhẹ để thích ứng với áp lực từ thị trường quốc tế.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng cũng ghi nhận sự biến động tương tự. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 173,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với dòng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo - sản phẩm chủ lực của thương hiệu này, giá hiện đứng ở mức 151,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 154,18 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá có thể thay đổi theo cập nhật của doanh nghiệp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng SJC đang được niêm yết giao dịch quanh mức 171,0 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 173,0 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra. So với chốt phiên ngày hôm qua, giá vàng tại đây đã giảm nhẹ khoảng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cho thấy một nhịp điều chỉnh đáng kể sau chuỗi ngày neo cao.

Trong tuần vừa qua, giá vàng SJC tại Phú Quý đã ghi nhận mức giảm khoảng 1,23% so với tuần trước đó, từ quanh mức: 169,4 triệu/lượng - mua vào và 172,4 triệu/lượng - bán ra.

Tại thị trường trong nước, tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng. Dù giá đã giảm so với mức đỉnh tuần trước (quanh mức 172,4 triệu đồng/lượng bán ra), nhưng lực cầu bắt đáy vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.