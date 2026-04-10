Giá vàng "bốc hơi" hơn 14 triệu đồng

Giá vàng hồi phục nhưng vẫn cách đỉnh rất xa

Sau khi "bốc hơi" tới 2,5 - 3,5 triệu đồng/lượng vào ngày hôm qua, sáng nay giá vàng hôm nay đã hồi phục trở lại, tăng trung bình từ 1,2 đến 2,2 triệu đồng/lượng tùy loại vàng và thương hiệu.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh toàn bộ cơn sốt vàng từ đầu năm 2026 đến nay, mức giá hiện tại vẫn đang cách khá xa các đỉnh cao mới xác lập. Giá vàng hôm nay vẫn chưa lấy lại được mức giá của 2 ngày trước đó -phiên giao dịch ngày 8/4, vẫn còn kém khoảng 4 - 5 triệu đồng/lượng và so với đỉnh cao nhất mọi thời đại vừa lập cách đây hơn một tháng, giá vàng hiện vẫn đang thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC cũng được đẩy lên mức mua vào 169,7 triệu đồng/lượng và bán ra 172,7 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng nhẫn tròn trơn cũng không nằm ngoài xu hướng. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K tại đây đang giao dịch quanh mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng bán ra. Thậm chí, các loại vàng trang sức 24K (999.9) cũng đã chạm ngưỡng 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,7 triệu đồng/lượng bán ra.﻿

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng nhẹ.

﻿So với cùng thời điểm ngày hôm qua (09/04), khi giá vàng miếng tại các hệ thống như Phú Quý còn duy trì ở mức quanh 167,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mức giá hiện tại đã tăng mạnh khoảng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg đang được niêm yết ở mức mua vào là 169,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 172,7 triệu đồng/lượng.﻿

Giá bạc hôm nay﻿

Tại thị trường trong nước, thương hiệu Phú Quý đang niêm yết mức giá đồng nhất cho các dòng sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi loại 5 lượng, 10 lượng.

Cụ thể, bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng có giá mua vào là 2,837 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,925 triệu đồng/lượng. Mức giá này cũng được áp dụng tương tự cho dòng bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng.

Đối với dòng sản phẩm đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999, giá mua vào vẫn duy trì ở mức 2,837 triệu đồng/lượng, tuy nhiên giá bán ra cao hơn đáng kể, niêm yết tại 3,338 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, với khách hàng giao dịch số lượng lớn dưới dạng bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg, giá mua vào đang là 75,653 triệu đồng/kg và giá bán ra đạt ngưỡng 77,999 triệu đồng/kg.

Bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu riêng, giá bạc từ các nguồn khác cũng được Phú Quý thu mua và phân phối với mức giá cạnh tranh.

Bạc 999 dạng miếng, thanh hoặc thỏi với số lượng trên 1500 lượng đang có giá mua vào là 2,472 triệu đồng/lượng và bán ra 2,837 triệu đồng/lượng.

Với số lượng dưới 1500 lượng, mức giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 2,400 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra vẫn giữ nguyên tại mốc 2,837 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới bật tăng﻿

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại khi dòng tiền trú ẩn quay về giữa biến động địa chính trị, trong khi áp lực lạm phát và lãi suất vẫn chi phối thị trường vàng.﻿

Trên sàn giao dịch thế giới, giá vàng giao ngay (XAU/USD) đã ghi nhận mức mới, đạt ngưỡng 4.749,09 USD/ounce, dù rất cao nhưng vẫn đang chịu áp lực rung lắc sau khi đã chạm tới vùng 5.000 USD/ounce vào hồi cuối tháng 1.﻿

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ của giá vàng thế giới đến từ việc các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, khiến đồng USD mất dần lợi thế cạnh tranh so với các tài sản an toàn. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị căng thẳng tại các khu vực trọng điểm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, buộc các nhà đầu tư phải tìm đến vàng như một "vịnh tránh bão" cuối cùng.

Trong thời gian tới, triển vọng của giá vàng thế giới sẽ phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát, chính sách lãi suất của Fed cũng như tình hình địa chính trị. Nếu các yếu tố này tiếp tục biến động, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện những nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia thị trường vàng, đặc biệt trong bối cảnh biến động hiện nay.