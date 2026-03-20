Cú rơi “lịch sử”

Trong phiên gần nhất vào hôm qua (19/03), giá vàng đã có cú rơi cực sốc từ vùng trên 5.000 USD/ounce xuống 4.508 USD, mất hơn 400 USD chỉ trong một ngày – tương đương khoảng 11,7 triệu đồng/lượng quy đổi.

Sáng 20/3, mức giá hồi nhẹ lên quanh vùng 4.639 USD nhưng vẫn cách xa đỉnh 5.311 USD thiết lập hồi đầu tháng 03 năm nay. Đây là mức giảm thấp nhất kể từ đợt bán tháo mạnh sau khi lập đỉnh gần 5.600 USD hồi tháng 1.

Trong nước, ﻿ngày hôm qua, giá vàng SJC mở cửa ở mức 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 4,6 triệu đồng so với phiên trước. Sang đến sáng nay, mức giá tiếp tục giảm về còn 171,9-174,9 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, bạc còn biến động mạnh hơn, có lúc giảm tới 13% chỉ trong một phiên, từ 80 USD xuống 69 USD/ounce.

Theo Yardeni Research (công ty nghiên cứu thị trường độc lập nổi tiếng tại Mỹ), đây chủ yếu là một đợt chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, khi dòng tiền tạm thời quay trở lại Mỹ bởi lợi suất trái phiếu tăng lên. Đồng thời, việc phá vỡ xu hướng tăng ngắn hạn đã kích hoạt làn sóng bán kỹ thuật, khiến các quỹ ETF vàng ghi nhận tình trạng rút vốn mang tính “hoảng loạn”.

Dù vậy, chuyên gia Ed Yardeni vẫn giữ quan điểm dài hạn tích cực, với dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD vào cuối 2026 và 10.000 USD vào năm 2029. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận kịch bản này có thể bị điều chỉnh xuống nếu vàng tiếp tục biến động khó lường trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn khác, Ole Hansen từ Saxo Bank cho rằng chiến tranh Iran là một cú sốc lạm phát từ phía nguồn cung – loại rủi ro mà các ngân hàng trung ương có rất ít công cụ để xử lý, qua đó khiến triển vọng ngắn hạn của vàng trở nên khó đoán hơn.

Trong nước: Người mua vàng, bạc thua lỗ cả nửa tỉ

Ngay sau khi giá vàng và bạc giảm sâu, trên các diễn đàn đầu tư đã xuất hiện nhiều trường hợp thua lỗ lớn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, anh Nguyễn Công Tuấn (TP.HCM), một nhà đầu tư mới tham gia thị trường bạc, cho biết đã lỗ gần 400 triệu đồng chỉ trong chưa đầy 2 tháng vì FOMO (tâm lý sợ bị bỏ lỡ). Anh đã rút cả tiền tiết kiệm lẫn vốn kinh doanh, tổng cộng gần 1 tỷ đồng, để dồn toàn bộ vào bạc ở vùng giá cao.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường không như kỳ vọng. Khi giá bạc giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 73 triệu đồng/kg, khoản đầu tư nhanh chóng bốc hơi và chuyển thành thua lỗ lớn.

Trong lúc giá vàng giảm, một thông tin khá tiêu cực là xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ - trung tâm giao dịch vàng phi tập trung (OTC) lớn nhất thế giới - đã giảm 18%trong tháng 2. Đây là mức thấp nhất kể từ cú sụp đổ do thuế quan từ Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái, khi lượng hàng gửi sang Anh và Ấn Độ chững lại, theo Kitco News.

Những câu chuyện này phản ánh một quy luật quen thuộc của thị trường: khi giá tăng mạnh thì câu chuyện vàng sẽ đạt 10.000 USD lan rộng, dòng tiền cá nhân thường vào ở giai đoạn muộn nhất – và cũng là lúc rủi ro điều chỉnh trở nên lớn nhất.

Giá vàng giảm sốc để lấy đà lên đỉnh hay sẽ tạo đáy mới?

Trên thị trường quốc tế, ngay cả những chuyên gia lạc quan nhất với vàng cũng thừa nhận rằng các cú điều chỉnh mạnh như hiện tại là không thể tránh khỏi.

Tavi Costa (người từng dự báo giá vàng có thể lên 55.000 USD) nhận định, đây là “nhiễu” trong một chu kỳ tăng dài hạn.

Trong bài viết trên Kitco News, vị chuyên gia phân tích rằng yếu tố quyết định xu hướng dài hạn của vàng không phải là tâm lý thị trường ngắn hạn, mà là tính không bền vững của nợ công toàn cầu.

Riêng tại Mỹ, nợ chính phủ đã vượt 39.000 tỷ USD và có thể chạm mốc 40.000 tỷ USD trong năm nay do chi phí chiến tranh gia tăng. Áp lực lãi vay ngày càng lớn sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách phải ưu tiên hạ lãi suất để giảm gánh nặng nợ – ngay cả khi lạm phát chưa thực sự được kiểm soát.

“Không có khả năng đây là điểm kết thúc của chu kỳ,” Costa nhấn mạnh.

Ông cho rằng chính sự dịch chuyển chính sách theo hướng “ưu tiên tăng trưởng hơn kiểm soát lạm phát” sẽ trở thành lực đẩy mạnh cho vàng.

Một số chuyên gia vẫn lạc quan với kịch bản vàng có thể chạm mốc 6.000 USD ngay trong năm nay.

Tuy nhiên, bức tranh vĩ mô đang trở nên kém thuận lợi cho vàng khi ba ngân hàng trung ương lớn gồm Federal Reserve, European Central Bank và Bank of England đồng loạt giữ nguyên lãi suất và nâng dự báo lạm phát.

Đáng chú ý, thị trường hiện gần như không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Thậm chí, một số chuyên gia như Jeffrey Gundlach cho rằng khả năng tăng lãi suất trở lại đang được đặt ra. Bởi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng khoảng 50 điểm cơ bản chỉ trong chưa đầy 3 tuần, lên gần 3,93% - một chỉ báo rất quan trọng chứng tỏ đồng USD đang mạnh lên.

Bên cạnh đó, giá năng lượng leo thang do căng thẳng Trung Đông tiếp tục gây áp lực lạm phát, làm giảm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ – yếu tố vốn hỗ trợ vàng.

Ngoài ra, thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức 205.000. Một khi đồng USD mạnh hơn, lạm phát cao hơn do giá xăng dầu bị đẩy lên, kinh tế Mỹ không suy thoái như kỳ vọng thì vàng rất khó có cửa để tăng mạnh.

Trong nước, các chuyên gia đều đưa ra nhận định rất thận trọng. Trả lời phỏng vấn của Công an Nhân dân, chuyên gia vàng Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam cho rằng hiện xu hướng vàng đang không rõ ràng, và phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến kinh tế, chính trị thế giới. Nếu nhà đầu tư chơi “lướt sóng” và không trường vốn, việc giữ vàng trong thời điểm này sẽ rủi ro hơn rất nhiều.

“Với người mua tích trữ, thì có thể mua thêm 1 ít khi giá vàng giảm, còn với nhà đầu tư, việc cắt lỗ cũng có thể tính đến, song hãy chia nhỏ giao dịch, bán một phần để phân tán rủi ro”, ông Trúc đưa ra lời khuyên.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, mối quan tâm lớn nhất không nên đặt vào việc giá vàng liệu có lên cao tới 6.000 hay 10.000 USD, mà là cách tiếp cận thị trường phù hợp nhất với khả năng để giảm rủi ro.