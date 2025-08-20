Vắng Bích Tuyền, tuyển Việt Nam chưa hết lo dù đại thắng đội 10 lần vô địch châu Phi

“Bích Tuyền đã xin rút không tham dự Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 sát ngày lên đường. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi có đầy đủ lực lượng ở năm 2025 đã gặt hái được nhiều thành công. Chúng ta đang có đội hình đoàn kết.

Chúng tôi biết khi Bích Tuyền vắng mặt, chuyên môn của đội sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng quyết định của cá nhân vận động viên”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói sau trận giao hữu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Kenya.

Bích Tuyền bất ngờ xin rút lui 1 ngày trước khi tuyển Việt Nam lên đường dự giải vô địch thế giới.

Tại nhà thi đấu Đông Anh tối qua (19/8), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành thắng lợi với tỉ số 4-0 trước Kenya, đội bóng hiện đang là đương kim vô địch châu Phi. Tỉ số các set lần lượt là 25-21, 25-14, 25-19 và 25-19.

Ban huấn luyện Việt Nam coi đây là bài kiểm tra lực lượng trước thềm giải vô địch thế giới 2025 nên đã bố trí tất cả cầu thủ ra sân trong 4 hiệp đấu. Đặc biệt, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tiến hành thử nghiệm các cái tên quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Thị Kiều Trinh chơi vị trí đối chuyền của Bích Tuyền. Đây là điều buộc phải làm do tuyển Việt Nam không thể bổ sung nhân sự sau khi Bích Tuyền xin rút lui vào hôm qua.

Về cơ bản, các mũi tấn công này đều chơi tốt. Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng Kenya (đội 10 lần vô địch châu Phi) cũng chính là đối thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng bảng giải vô địch thế giới 2025. Vì thế nhiều khả năng cả hai đội đều chưa tung hết sức và còn nhiều mảng miếng giấu trong tay.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan vào trưa nay.

Giải vô địch thế giới 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship) sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố của Thái Lan: Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai và Phuket, quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.

Tuyển Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng các đối thủ nặng ký như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Vào sáng nay, toàn đội đã lên đường sang Thái Lan. Tuyển Việt Nam tới Bangkok lúc 12h30, sau đó có 2 tiếng nghỉ ngơi rồi tiếp tục di chuyển đến Phuket.

Theo lịch, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt chạm trán Ba Lan (23/8), Đức (24/8) và Kenya (26/8).

“Ban huấn luyện đã xem băng hình rất kỹ các đội Ba Lan, Đức. Đây là các đội bóng ở đẳng cấp thế giới. Chúng ta sẽ gặp khó khăn khi thi đấu với họ.

Chắc chắn cầu thủ Việt Nam sẽ gặp khó ở khả năng bắt bóng bước một vì lối phát bóng của các cầu thủ châu Âu là rất biến ảo. Khi các em hạn chế tối đa sai sót ở khâu này, các vị trí sẽ có bóng để triển khai lối chơi”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.