Bỏ lại ám ảnh "tội đồ SEA Games", trò cũ HLV Hữu Thắng khiến cả V.League xôn xao bởi phong độ xuất thần

Phút 90+9 trận đấu với PVF-CAND tại vòng 1, cả đội hình SLNA dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Từ cánh trái, bóng được tạt vòng trong cho Olaha đang chạy chỗ. Tiền đạo người Nigeria bật cao đánh đầu uy lực, lái bóng về góc xa khung thành. Ở bên ngoài đường biên, cả ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị SLNA đứng bật cả dậy chờ ăn mừng bàn thắng.

Thế nhưng mọi thứ đã bị chặn lại bởi Phí Minh Long. Thủ môn PVF-CAND phản xạ xuất thần, bay người hết cỡ, dùng một tay đẩy bóng ngay trước vạch vôi. Tiền đạo còn lại của SLNA là Reon Moore cố gắng lao vào đá bồi nhưng bị hậu vệ PVF-CAND truy cản, khiến cú sút từ khoảng cách chưa đầy nửa mét của cầu thủ này tiếp tục đập trúng người thủ môn Phí Minh Long.

Ngay sau đó, bóng được phá ra và trọng tài cũng nổi hồi còi kết thúc trận đấu. PVF-CAND thắng quả cảm 2-1 trước SLNA trong ngày ra mắt V.League, nơi không chỉ các ngoại binh tỏa sáng mà cả những cái tên ở hàng thủ, trong đó đặc biệt là thủ môn Phí Minh Long cũng có một ngày thi đấu ấn tượng.

Pha cứu thua phút cuối ngoạn mục của Phí Minh Long.

Trên thực tế, đó không phải lần duy nhất trong trận đấu Phí Minh Long khiến tất cả phải ồ lên với những phản xạ xuất thần của mình.

Phút 13, thủ môn này chặn đứng cú sút uy lực của Olaha. 2 phút sau, anh bay người cản phá pha cứa lòng đẹp mắt đến từ Mạnh Quỳnh. “Pha sút bóng cực kỳ hay của Mạnh Quỳnh, nhưng Phí Minh Long còn hay hơn”, bình luận viên nhà đài thốt lên trên sóng trực tiếp.

Phí Minh Long nhiều lần khiến các chân sút của SLNA nản lòng.

Phí Minh Long năm nay mới bước sang tuổi 30, nhưng từ lâu tên tuổi của anh đã không còn được người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhắc đến nhiều. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi thủ thành này đã trải qua quãng thời gian dài vắng bóng tại V.League.

Từng bị dư luận coi là “tội đồ SEA Games” sau thất bại trước U22 Thái Lan vào năm 2017, Phí Minh Long sau đó cũng không tìm được chỗ đứng tại CLB Hà Nội. Đến tháng 5/2021, sau thời gian dài ngồi dự bị với số lần ra sân ít ỏi, thậm chí có lúc không được đăng ký thi đấu, thủ môn này chuyển tới CLB Quảng Nam theo dạng cho mượn. Tuy nhiên trong hơn 1 năm tại đây, tình hình cũng không khá hơn với Phí Minh Long.

Đầu năm 2023, khi bước sang tuổi 28 và cũng là lúc hợp đồng với CLB Hà Nội kết thúc, không bất ngờ khi Phí Minh Long không được giữ lại. Cựu thủ môn U22 Việt Nam quyết định chuyển đến PVF-CAND, với hi vọng có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Trải qua hơn 2 năm cặm cụi ở giải hạng Nhất, tấm vé lên V.League bất ngờ đến với Phí Minh Long và các đồng đội. Và rồi trong ngày được HLV Thạch Bảo Khanh tin tưởng xếp bắt chính, thủ thành này đã khiến người hâm mộ phải thực sự dành lời ngợi khen.

Phí Minh Long trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp sau sai lầm khiến U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3 tại vòng bảng SEA Games 29.

8 năm sau cú vấp năm nào ở SEA Games 29, giờ đây đã là một Phí Minh Long rất khác. Ở tuổi 30, có lẽ thủ thành đã đủ thấm thía để hiểu rằng không dễ dàng để có được cơ hội bắt chính tại V.League.

Tấm vé lên hạng đến với PVF-CAND một cách đầy bất ngờ, và rất có thể, đó cũng sẽ trở thành một “tấm vé” giúp Phí Minh Long định hình lại tên tuổi của mình trong mắt người hâm mộ, để qua đó, câu chuyện về nỗi đau SEA Games năm nào sẽ không còn là ký ức ám ảnh suốt sự nghiệp của anh!