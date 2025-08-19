Bích Tuyền lên tiếng, chỉ trích Liên đoàn bóng chuyền thế giới "thiếu công bằng, minh bạch"

Theo đó, vào tối nay (19/8), Bích Tuyền đã có những chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân của mình. Cô viết:

“Xin chào mọi người,

Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền.

Hôm nay, Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự Giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban Huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới.

Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới”.

Bích Tuyền vừa giúp tuyển Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan, vô địch SEA V.League.

Giải vô địch thế giới 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship) sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố của Thái Lan: Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai và Phuket, quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ nặng ký như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức và Kenya. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi danh giá này, sau những thành tích ấn tượng ở cấp châu lục như top 4 AVC Championship 2023, vô địch AVC Challenge Cup 2024 và đăng quang chặng 2 SEA V.League 2025.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trước đó đã đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự, bao gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang và Lê Thanh Thúy.

Việc Bích Tuyền chính thức rút lui khiến đội tuyển Việt Nam chỉ còn 13 thành viên, điều này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của toàn đội, đặc biệt khi cô là "cỗ máy ghi điểm" chủ lực.

Bích Tuyền đang có phong độ cực cao nhưng lại vắng mặt ở giải vô địch thế giới.

Bích Tuyền là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Với chiều cao 1m88 và khả năng bật đà kỷ lục 3m12, cô được mệnh danh là "viên ngọc thô" từ lò đào tạo Vĩnh Long trước khi chuyển sang CLB Ninh Bình.

Chỉ trong năm 2025, Bích Tuyền đã tỏa sáng rực rỡ: MVP và Đối chuyền xuất sắc nhất tại AVC Challenge Cup, phá kỷ lục ghi 45 điểm trong một trận tại SEA V.League chặng 2 (giúp Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2), đồng thời giành cú đúp danh hiệu MVP cùng Đối chuyền xuất sắc nhất tại chặng này.

Trước đó, cô còn góp công lớn giúp Ninh Bình vô địch giải quốc gia 2023 và á quân Cúp VTV9 - Bình Điền 2024. Thành tích ấn tượng đã giúp Bích Tuyền lọt top 100 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất thế giới, cùng với các đồng đội như Trần Thị Thanh Thúy.

Việc Bích Tuyền vắng mặt chắc chắn là tổn thất lớn cho đội tuyển, đặc biệt khi FIVB từng xướng tên cô và Thanh Thúy là những "ngôi sao châu Á" đáng chú ý tại giải. Dù vậy, với dàn cầu thủ trẻ tài năng và sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển Việt Nam vẫn tự tin hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán gặp Ba Lan (23/8), Đức (24/8) và Kenya (26/8).