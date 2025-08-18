Nhà vô địch SEA Games lận đận sự nghiệp, chấp nhận xuống hạng Nhất chơi bóng ở tuổi 28

Chiều nay (18/8), CLB Bắc Ninh chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh. Đây được xem là bước đi bất ngờ với tiền đạo sinh năm 1997, nhưng cũng là điều cần thiết để anh vực dậy sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại các CLB V.League.

Trước đó, Hà Đức Chinh đã chia tay Becamex TP.HCM vào đầu tháng 8 này. Ở mùa giải vừa qua, anh ra sân 13 trận và ghi 2 bàn thắng, cao hơn mùa trước đó khi chỉ ghi 1 bàn sau 12 trận. Tuy nhiên, đóng góp của anh không quá nổi bật, dẫn đến việc Becamex TP.HCM không giữ chân anh, dù Tiến Linh chuyển đến CLB Công an TP.HCM.

Đây cũng có thể coi là hình ảnh tương phản giữa hai tiền đạo cùng sinh năm 1997, cùng tỏa sáng dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng giờ một là siêu sao tại V.League, trong khi người còn lại phải xuống hạng Nhất chơi bóng.

Hà Đức Chinh tới đội bóng của HLV Park Hang-seo làm Cố vấn cấp cao để cứu vãn sự nghiệp.

Hà Đức Chinh từng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hoàng kim của các đội tuyển trẻ. Anh tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), vô địch AFF Cup 2018, và đoạt huy chương vàng SEA Games 2019 - nơi anh trở thành Vua phá lưới với 8 bàn thắng.

Những thành tích này giúp Hà Đức Chinh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, sự nghiệp ở cấp CLB của Hà Đức Chinh lại không suôn sẻ như mong đợi.

Sau 10 năm thi đấu tại V.League và Cúp Quốc gia, tiền đạo này chỉ ghi được tổng cộng 17 bàn - con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Cụ thể, Hà Đức Chinh khoác áo CLB Đà Nẵng 6 năm (ghi 11 bàn), Bình Định 3 năm (ghi 4 bàn), và Becamex TP.HCM 1 năm (ghi 2 bàn).

Ở thời đỉnh cao, Hà Đức Chinh từng là trụ cột của U19 và U23 Việt Nam.

CLB Bắc Ninh, tân binh của giải hạng Nhất 2025/2026, đang được đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu thăng hạng lên V.League, và vai trò cố vấn của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ mang lại sự định hướng chuyên môn vững chắc.

Ở tuổi 28, Hà Đức Chinh vẫn còn thời gian để khẳng định lại tên tuổi, và động thái này có thể là lối thoát để anh tìm lại phong độ ở tuổi 28, độ tuổi được coi là đẹp nhất của đời cầu thủ.