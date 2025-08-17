Dàn sao đắt giá tỏa sáng, "đội bóng trăm tỷ" ngược dòng thắng ấn tượng ở vòng 1 V.League

Cũng giống như các trận đấu khác tại vòng 1 V.League 2025/26 diễn ra vào chiều tối nay (17/8), cuộc đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Ninh Bình bị ảnh hưởng khá nhiều bởi mưa lớn. Điều này khiến cả hai đội đều nhập cuộc khá chậm, bình tĩnh chờ đối phương bộc lộ sơ hở dưới thời tiết bất lợi.

Mãi đến phút 34, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới xuất hiện và bàn thắng lập tức đến. Viktor Lê tung đường chuyền thông minh để Sỹ Hoàng thoải mái dứt điểm từ sát vạch 16m50. Pha bắt bóng không tốt của thủ môn Đặng Văn Lâm khiến bóng lăn vào lưới trong sự vui mừng của đội chủ nhà Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, lợi thế ấy không kéo dài quá lâu. Phút 40, từ tình huống đá phạt của Daniel Da Silva, bóng dội cột dọc bật ra và Đức Chiến có mặt đúng lúc, nhẹ nhàng đá bồi quân bình tỷ số 1-1.

Hoàng Đức kiến tạo Gia Hưng ấn đỉnh tỉ số 3-1.

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra giằng co với những cơ hội liên tiếp của cả hai bên. Hà Tĩnh có thời điểm dồn ép mạnh mẽ nhưng lại thiếu sự chính xác trong khâu dứt điểm. Và đó là lúc bản lĩnh của Ninh Bình lên tiếng.

Phút 89, từ quả tạt bên cánh trái của Thanh Thịnh, Quang Nho khống chế gọn gàng trước khi tung cú sút uy lực, xé toang mành lưới Hà Tĩnh, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ 90+4, Hoàng Đức xoay sở khéo léo trong phạm vi hẹp trước khi chọc khe cho Gia Hưng thoát xuống. Cầu thủ trẻ này xử lý tinh tế với pha bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn, ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình.

Kết quả này giúp tân binh Ninh Bình mở màn V.League 2025/26 theo cách không thể ấn tượng hơn, đồng thời gửi lời thách thức đến toàn bộ giải đấu.

Hai CLB Thanh Hóa và Đà Nẵng chia điểm.

Ở 2 trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, CLB Thanh Hóa hòa CLB Đà Nẵng với tỉ số 1-1. Tiền vệ trẻ Ngọc Mỹ giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm nhờ bàn gỡ ở phút 65. Trước đó 3 phút, đội khách Đà Nẵng mở tỉ số nhờ công của David Henen.

Trong khi đó, tân binh PVF-CAND gây ấn tượng mạnh khi giành thắng lợi 2-1 trước SLNA. Hai ngoại binh Amarildo và Mpande tỏa sáng rực rỡ với các bàn thắng ở phút 42 và 74. Trong khi đó, Olaha là người ghi bàn cho SLNA.

Thắng lợi này được đánh giá là bất ngờ tại vòng 1, bởi PVF-CAND là đội không có nhiều thời gian chuẩn bị cho V.League 2025/26. Đội bóng này mới chỉ nhận suất lên hạng cách đây hơn 2 tuần, sau khi CLB Quảng Nam bỏ giải.

Kết quả loạt trận 18h00 ngày 17/8 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-3 Ninh Bình Thanh Hóa 1-1 Đà Nẵng PVF – CAND 2-1 SLNA





