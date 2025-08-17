Trò cũ HLV Troussier lập công, khiến HAGL thảm bại trong trận mở màn V.League 2025/26

Cơn mưa lớn tại Pleiku vào chiều nay (17/8) khiến cuộc đấu giữa HAGL và Becamex TP.HCM bị ảnh hưởng không nhỏ. Sân trơn bóng ướt khiến cả hai đội gặp khó trong những đường chuyền ngắn và phải ưu tiên chơi bóng dài.

Phút 5, HAGL có cơ hội đầu tiên khi bóng được treo vào vòng cấm địa và Jairo Filho bật cao đánh đầu. Đáng tiếc pha dứt điểm này lại chưa có được sự chính xác cần thiết.

Đội khách nhanh chóng đáp trả ở phút 8 với pha phản công nhanh bên cánh trái, song đường chọc khe bị hàng thủ HAGL bắt bài. Diễn biến tiếp tục nóng lên ở phút 15 khi xảy ra tình huống lộn xộn trong vùng cấm địa của Becamex TPHCM, nhưng các cầu thủ HAGL không kịp tung ra cú dứt điểm.

Chất lượng mặt cỏ sân Pleiku bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa lớn. (Ảnh: Tú Anh)

Phút 29, Phan Thanh Hậu - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nhưng đang khoác áo Becamex TP.HCM - nhận bóng trước vòng cấm, xử lý khéo léo để tạo khoảng trống rồi tung cú sút đưa bóng đi sạt xà ngang. Chỉ một phút sau, Tùng Quốc tạt bóng đẹp mắt cho Ugochukwu, nhưng tiền đạo này đánh đầu vọt xà dù không bị ai kèm.

Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Hồ Tuấn Tài ngã trong vòng cấm địa HAGL. Trọng tài sau khi kiểm tra lại tình huống đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Võ Minh Trọng, trò cưng một thời của HLV Troussier tại tuyển Việt Nam, không mắc một sai lầm nào để đánh bại thủ môn Trung Kiên, mở tỉ số trận đấu.

Minh Trọng mở ra thắng lợi đậm đà cho Becamex TP.HCM (Ảnh: CLB)

Sang hiệp 2, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình nhưng gặp khó khăn. Phút 54, thủ môn Trung Kiên của HAGL có dấu hiệu chấn thương. Anh cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế trong ít phút mới có thể tiếp tục thi đấu.

Trong khi đó, các đồng đội phía trên của Trung Kiên không tạo ra được sự sắc bén cần thiết và để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 73, thủ môn này xuất sắc cứu thua trong tình huống 1 đấu 1. Nhưng rồi ở pha phạt góc ngay sau đó, hàng thủ HAGL kèm người không tốt, mở ra thời cơ để Văn Anh (cũng là cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL) bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Đến phút 83, Ismaila vừa vào thay người liền thực hiện pha bứt tốc bên hành lang cánh phải và quyết định sút luôn. Trung Kiên đẩy bóng ra nhưng hậu vệ HAGL không đón được bóng và cầu thủ người Nigeria dễ dàng đá bồi, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội khách.

HAGL nỗ lực tìm bàn gỡ danh dự nhưng bất thành. (Ảnh: Tú Anh)

Thua đậm trên sân nhà ngay trận ra quân, HAGL cho thấy họ còn rất nhiều điều phải cải thiện sau khi để hàng loạt trụ cột rời đi. Trong khi đó, HLV Anh Đức và các học trò tại Becamex TP.HCM có màn khởi đầu thuận lợi dù không còn Tiến Linh trong đội hình.

HAGL 0-3 Becamex TP.HCM

Đội hình xuất phát

HAGL: Trung Kiên, Văn Triệu, Jairo, Anh Tài, Thanh Sơn, Hoàng Minh, Du Học, Vĩnh Nguyên, Marciel, Ryan Ha, Conceicao

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Zlatkovic, Minh Trọng,, Ferreira Hugo, Minh Khoa, Trung Hiếu, Thanh Hậu, Việt Cường, Jose Carios

Ghi bàn:

Becamex TP.HCM: Minh Trọng (42’, PEN), Văn Anh (73’), Ismaila (83’)