Vàng bạc SJC phát thông báo KHẨN, yêu cầu khách hàng lưu ý đặc biệt điều này để tránh mất tiền

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) ngày 14/04/2026, đơn vị này đã ghi nhận tình trạng các đối tượng xấu tấn công và làm vô hiệu hóa trang fanpage chính thức trên nền tảng Facebook.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhiều trang giả mạo thương hiệu SJC xuất hiện liên tục thời gian qua nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi từ khách hàng.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định ở thời điểm hiện tại, trụ sở SJC tại TP.HCM không thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên nền tảng Facebook. Tất cả các fanpage mang tên SJC hoặc sử dụng hình ảnh của đơn vị này trên mạng xã hội đều là giả mạo hoặc đang trong tình trạng bị chiếm quyền kiểm soát.

Để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân, đơn vị này đã đưa ra nguyên tắc giao dịch "3 không" bắt buộc.

Cụ thể, (1) doanh nghiệp không triển khai hình thức nhận đặt cọc tiền giữ hàng qua mạng xã hội hoặc điện thoại.

(2) Đơn vị này cũng không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán trước qua tin nhắn cá nhân.

(3) Toàn bộ các hoạt động giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, chi nhánh hoặc các địa điểm giao dịch chính thức của công ty trên toàn quốc.

SJC khuyến nghị khách hàng cần đặc biệt cảnh giác với các chương trình khuyến mãi bất thường hoặc những lời mời chào mua vàng giá rẻ trên không gian mạng. Việc cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản Facebook giả danh có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn.

Hiện tại, phía SJC đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm và bảo vệ uy tín thương hiệu. Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, mọi thông tin chính thống về giá vàng cũng như các thông báo của doanh nghiệp sẽ chỉ được cập nhật website chính thức