Không phải mỏ Bạch Hổ, đây mới là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam

Trước khi có công bố mới về mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X), mỏ Bạch Hổ được ghi nhận là mỏ dầu lớn nhất của Việt Nam. Theo PetroTimes, đây là một trong những mỏ đặc biệt trên thế giới có trữ lượng cực lớn, trên 500 triệu tấn trữ lượng dầu khí tại chỗ, được Vietsovpetro tổ chức khai thác với sản lượng cao, trên dưới 12 triệu tấn/năm, từ tầng chứa là đá móng granitoid Mesozoi trong các bể trầm tích Ðệ Tam.

Mỏ Bạch Hổ được phát hiện và bắt đầu khai thác từ ngày 6/9/1988. Biểu hiện dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ được ghi nhận ở giếng BH-1 nhưng kết quả thử vỉa không cho dòng dầu. Giếng khoan BH-6 khoan sâu vào móng 23m đến chiều sâu 3.533m và ngày 5/5/1987, khi thử vỉa cùng với tầng Oligocen cho lưu lượng 477 tấn/ngày.

Dầu trong đá móng nứt nẻ được khẳng định có lưu lượng công nghiệp khi quay lại thử vỉa trong móng ở giếng BH-1 và được đưa vào khai thác ngày 6/9/1988. Đây là thân dầu lớn trong đá chứa granitoid nứt nẻ - hang hốc với trữ lượng dầu tại chỗ trên 500 triệu tấn, diện tích mỏ gần 60km2 và chiều cao thân dầu được xác định 1.300m. Sản lượng đỉnh trên 12 triệu tấn/năm, lưu lượng giếng cao nhất ban đầu có thể đạt 2.000 tấn/ngày.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 vào sáng 29/1/2026, Bộ Công thương đã thông tin về lượng dầu được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2, thuộc bể Cửu Long.

Công ty Murphy Oil của Hoa Kỳ đã tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm dò, tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2 - mỏ Sư Tử Vàng, thuộc bể Cửu Long, hiện nay, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Trước đó, từ quý IV/2024, doanh nghiệp này đã bắt đầu khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 phát hiện khoảng 370 feet (112m) dầu từ hai vỉa chứa.

Kết quả khoan giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X mới đây cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu đạt tới 131m, tập trung ở tầng chứa chính sâu hơn, cho lưu lượng khoảng 6.000 thùng/ngày với dầu chất lượng cao 37 độ API. Trữ lượng mỏ được ước tính trong khoảng 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng.

Theo đánh giá của Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, mỏ Hải Sư Vàng có thể là phát hiện dầu lớn thứ 3 ở Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip của Indonesia (2001) và Gumusut của Malaysia (2003).

Wood Mackenzie cũng nhận định đây có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.

Theo Wood Mackenzie, phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam có thể đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.