HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không phải mỏ Bạch Hổ, đây mới là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam

MT |

Mỏ dầu lớn nhất Việt Nam.

Trước khi có công bố mới về mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X), mỏ Bạch Hổ được ghi nhận là mỏ dầu lớn nhất của Việt Nam. Theo PetroTimes, đây là một trong những mỏ đặc biệt trên thế giới có trữ lượng cực lớn, trên 500 triệu tấn trữ lượng dầu khí tại chỗ, được Vietsovpetro tổ chức khai thác với sản lượng cao, trên dưới 12 triệu tấn/năm, từ tầng chứa là đá móng granitoid Mesozoi trong các bể trầm tích Ðệ Tam.

Mỏ Bạch Hổ được phát hiện và bắt đầu khai thác từ ngày 6/9/1988. Biểu hiện dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ được ghi nhận ở giếng BH-1 nhưng kết quả thử vỉa không cho dòng dầu. Giếng khoan BH-6 khoan sâu vào móng 23m đến chiều sâu 3.533m và ngày 5/5/1987, khi thử vỉa cùng với tầng Oligocen cho lưu lượng 477 tấn/ngày.

Dầu trong đá móng nứt nẻ được khẳng định có lưu lượng công nghiệp khi quay lại thử vỉa trong móng ở giếng BH-1 và được đưa vào khai thác ngày 6/9/1988. Đây là thân dầu lớn trong đá chứa granitoid nứt nẻ - hang hốc với trữ lượng dầu tại chỗ trên 500 triệu tấn, diện tích mỏ gần 60km2 và chiều cao thân dầu được xác định 1.300m. Sản lượng đỉnh trên 12 triệu tấn/năm, lưu lượng giếng cao nhất ban đầu có thể đạt 2.000 tấn/ngày.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 vào sáng 29/1/2026, Bộ Công thương đã thông tin về lượng dầu được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2, thuộc bể Cửu Long.

Công ty Murphy Oil của Hoa Kỳ đã tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm dò, tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2 - mỏ Sư Tử Vàng, thuộc bể Cửu Long, hiện nay, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Trước đó, từ quý IV/2024, doanh nghiệp này đã bắt đầu khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 phát hiện khoảng 370 feet (112m) dầu từ hai vỉa chứa.

Kết quả khoan giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X mới đây cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu đạt tới 131m, tập trung ở tầng chứa chính sâu hơn, cho lưu lượng khoảng 6.000 thùng/ngày với dầu chất lượng cao 37 độ API. Trữ lượng mỏ được ước tính trong khoảng 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng.

Theo đánh giá của Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, mỏ Hải Sư Vàng có thể là phát hiện dầu lớn thứ 3 ở Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip của Indonesia (2001) và Gumusut của Malaysia (2003).

Wood Mackenzie cũng nhận định đây có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.

Theo Wood Mackenzie, phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam có thể đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Tags

Việt Nam

Indonesia

Bộ Công Thương

mỏ Bạch Hổ

mỏ Hải Sư Vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại