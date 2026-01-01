Vàng 0,1 chỉ gây "sốt" đầu năm 2026, người dân rồng rắn xếp hàng mua lấy lộc

Hôm nay 01/01/2026, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức mở bán sản phẩm mới Tứ Quý Thịnh Vượng trên toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng là dòng sản phẩm vàng 999.9 lấy cảm hứng từ bộ tứ biểu trưng: Tùng - Cúc - Trúc - Mai, mang đến hình ảnh trọn vẹn của bốn mùa thịnh vượng cùng thông điệp về sự bền vững, viên mãn và hanh thông trong cuộc sống. Sản phẩm có 02 bộ: bộ hình tròn và hình chữ nhật, được ép vỉ, gắn tem kiểm định, áp dụng chuẩn thiết kế, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu hóa rõ ràng.

Cũng từ hôm nay, nhà vàng này mở bán dòng sản phẩm Tứ Quý Thịnh Vượng bản vị 0,1 chỉ - 1 chỉ, nhẫn vàng Kim Gia Bảo, đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen tại TP HCM.

Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng 0.1 chỉ.

Với mức giá phù hợp và thiết kế tinh xảo, sản phẩm mới đang tạo nên cơn sốt mua sắm "lấy may" ngay trong ngày đầu năm mới.

Ngay từ sáng sớm nay, không khí tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Dòng người xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng trong ngày đầu năm 2026.

Dòng sản phẩm hứa hẹn tiếp tục gây "sốt" thị trường.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải cam kết hoạt động xuyên lễ, đón tiếp khách đến tham quan và mua sắm.

Để đảm bảo quyền lợi và có trải nghiệm mua sắm tốt nhất, Bảo Tín Mạnh Hải cũng lưu ý các quy định sau:

Nhà vàng này áp dụng nguyên tắc "Khách đến trước – phục vụ trước". Về hình thức mua sản phẩm thì chỉ áp dụng cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng.

Mỗi cửa hàng có hạn mức sản phẩm theo ngày. Trong trường hợp hết hàng sẵn có, khách hàng có thể đặt trước và nhận sản phẩm sau 90 ngày.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Cập nhật giá vàng lúc 14:01 ngày 01/01/2026 như sau: Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) có giá mua vào 152.000 triệu đồng/lượng và bán ra 155.000 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1 chỉ cùng mức mua vào 152.000 và bán ra 155.000 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9) mua vào 149.000, bán ra 152.500 triệu đồng/lượng.

Trong khi vàng trang sức 24K (99.9) là 148.900 mua vào và 152.400 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) được mua vào 150.900 và bán ra 152.800 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào là 152.000 triệu đồng/lượng.