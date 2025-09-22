HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Văn Toàn khoe iPhone 17 mới cứng, hóa ra Hòa Minzy mới là người “quẹt thẻ”: Trừ thẳng 70 triệu vào nợ!

Hải Đăng |

Văn Toàn khoe điện thoại mới.

Mới đây, Văn Toàn khiến cộng đồng mạng rần rần khi đăng ảnh khoe chiếc iPhone 17 màu cam cực nổi bật. Trong khi dân tình trầm trồ về độ "chịu chơi" thì sự thật phía sau còn thú vị hơn, người đứng ra thanh toán cho chiếc máy này chính là Hòa Minzy.

Ở phần bình luận, nữ ca sĩ hài hước để lại lời nhắn: "Vậy là trừ đi 70 triệu nhé. iPhone 17 70 triệu phải không?". Văn Toàn lập tức đáp trả cực "cay", "Bảo sao cứ động viên mua đi. Hơn cả cướp". Màn đối đáp lầy lội này khiến netizen cười ngất, thi nhau thả tim và để lại bình luận hài hước.

Văn Toàn khoe iPhone 17 mới cứng, hóa ra Hòa Minzy mới là người “quẹt thẻ”: Trừ thẳng 70 triệu vào nợ!- Ảnh 1.

Văn Toàn khoe điện thoại

Văn Toàn khoe iPhone 17 mới cứng, hóa ra Hòa Minzy mới là người “quẹt thẻ”: Trừ thẳng 70 triệu vào nợ!- Ảnh 2.

Hoà Minzy là người thanh toán

Sự việc càng thú vị hơn khi biết rằng, giữa Hòa Minzy và Văn Toàn vốn có một "món nợ" đặc biệt. Trước đây, Hòa từng vay Văn Toàn 4 tỷ đồng để làm MV. Sau nhiều lần thanh toán, hiện cô còn nợ khoảng 750 triệu đồng, cộng thêm 500 triệu đồng cho chi phí hợp tác quảng bá, tổng cộng lên tới 1 tỷ 250 triệu đồng. Vì vậy, chiếc iPhone 17 lần này được xem như một cách "trả nợ hiện vật" vừa duyên dáng vừa hài hước.

Tình bạn kéo dài nhiều năm giữa Hòa Minzy và Văn Toàn vốn được fan ngưỡng mộ, nay lại càng thêm gắn kết nhờ những màn tương tác "lầy lội".

Tùng Dương thay đổi thế nào khi một nghệ sĩ vừa nói thẳng từng "chuyển kênh" khi nghe nam divo hát?
Tags

Văn Toàn

Hòa Minzy

iPhone 17

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại