Văn Toàn đòi nợ Hòa Minzy

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ một bài viết vui vẻ về chuyện cưới xin. Nữ ca sĩ cho biết cô đi dự đám cưới bạn bè quá nhiều nên cũng thấy “nôn nao”, thậm chí còn thử làm danh sách khách mời xem nếu mình cưới thì có đông không.

Ngay dưới phần bình luận, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, người bạn thân thiết lâu năm của Hòa Minzy bất ngờ để lại dòng bình luận dí dỏm:

“Trả nợ tôi xong đã bạn. Rồi thích hướng đi đâu thì hướng”.

Không kém cạnh, Hòa Minzy nhanh chóng đáp lại bằng câu đùa khiến dân mạng bật cười:

“Nguyễn Văn Toàn tôi cưới, bạn định đi 200 triệu nhỉ hihi”.

Văn Toàn và Hòa Minzy có tình bạn đặc biệt

Màn đối đáp của hai người nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội, thu hút nhiều lượt thích và bình luận. Nhiều fan thích thú gọi đây là “pha tương tác đậm mùi bạn thân 11 năm".

Trước đó, Hòa Minzy và Nguyễn Văn Toàn từng có mối quan hệ hợp tác đặc biệt khi nam cầu thủ cho bạn thân vay tiền làm MV. Từ đó, dân mạng thường trêu anh là “Văn tiền – Văn Toàn”, còn Hòa Minzy thì hay đùa rằng mình “vẫn còn nợ chưa trả hết”.

Tình bạn thân thiết giữa Hòa Minzy và Văn Toàn luôn khiến khán giả yêu mến bởi sự tự nhiên, hài hước và chân thành. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội bằng những câu nói vui, mang lại tiếng cười cho người hâm mộ.