Văn Thanh đã dạm ngõ ở quê, hé lộ ngày tổ chức lễ cưới với bạn gái sexy

Sau thời gian dài khiến người hâm mộ tò mò, kế hoạch về chung một nhà của hậu vệ Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh đã dần lộ diện với những cột mốc cụ thể, hứa hẹn một "đám cưới thế kỷ" của làng bóng đá Việt trong năm 2026.

Mới đây, ngày 16/4 hậu vệ Vũ Văn Thanh đã khoe ảnh cầu hôn thành công bạn gái Trần Bích Hạnh. Thực tế, buổi cầu hôn đã diễn ra trước đó và được công bố vào đúng ngày sinh nhật của Văn Thanh, đồng thời cũng tròn 1 năm cặp đôi công khai chuyện tình cảm.

Văn Thanh cầu hôn bạn gái thành công

Theo nguồn tin riêng từ một người bạn thân thiết của Văn Thanh tại quê nhà Hải Phòng, cặp đôi thực chất đã thực hiện các nghi lễ truyền thống từ khá sớm. Cụ thể, sau dịp Tết Nguyên đán 2026, gia đình hai bên đã tổ chức lễ dạm ngõ trong không khí ấm cúng, riêng tư. Đây là bước đệm quan trọng khẳng định sự nghiêm túc của chàng cầu thủ sinh năm 1996 trong mối quan hệ với "nữ thần phòng gym" Ninh Bình.

Cặp đôi được cho là đã dạm ngõ ở quê

Thông tin về ngày cưới của cặp đôi cũng được người bạn ở quê hé lộ. Lễ cưới của Văn Thanh và Bích Hạnh dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 20/06. Việc lựa chọn thời điểm tháng 6 được cho là khá hợp lý khi lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp bước vào quãng nghỉ, giúp chú rể có thể toàn tâm toàn ý lo cho ngày trọng đại cũng như đón tiếp bạn bè thân thiết.

Đám cưới của Văn Thanh không chỉ là ngày vui cá nhân mà còn được dự đoán sẽ là màn hội ngộ quy mô lớn của làng bóng đá Việt Nam. Những người đồng đội lâu năm ở U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải... dự kiến sẽ góp mặt đông đủ để chúc mừng người anh em thân thiết.