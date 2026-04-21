Vụ xe sang Mercedes bị “bỏ quên” 10 năm trên vỉa hè Hà Nội: Công an thông tin bất ngờ

Cách đây ít ngày, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về chiếc Mercedes-AMG S63 đỗ trên vỉa hè trên đường Hoàng Minh Giám, phường Yên Hoà (TP Hà Nội).

Trên báo Dân trí, một người đàn ông sống gần nơi chiếc xe bị “bỏ quên” cho biết, chiếc xe sang này đã có mặt trên vỉa hè từ gần 10 năm trước. Theo người đàn ông, dù nằm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm nhưng chiếc xe vẫn gần như nguyên trạng, không bị lấy mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay di dời.

Chiếc xe đỗ 10 năm trên vỉa hè Hà Nội đã được cơ quan chức năng cẩu đi. (Ảnh: VietNamNet)

Nhiều người dân cũng bày tỏ sự tò mò về chủ nhân của chiếc xe, vì sao lại để tài sản giá trị lớn ngoài trời suốt nhiều năm như vậy?

Công an phường Yên Hòa sau đó đã vào cuộc xác minh, tìm chủ nhân của chiếc Mercedes trên.

Chiếc xe này là tang vật của một vụ án. (Ảnh: VTC News)

Mới đây, theo thông tin trên báo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết chiếc Mercedes-AMG S63 bị “bỏ quên” 10 năm trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám đã được cơ quan chức năng cẩu đi.

Vị lãnh đạo cho hay, qua xác minh, phương tiện trên được xác định là tang vật trong một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Chiếc xe được cẩu đi để phục vụ công tác điều tra.