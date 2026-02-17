Vận mệnh 'Ngựa chiến': Từ lão tướng dát vàng, vị Chủ tịch 'cô đơn trên sofa' đến con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Trong quan niệm Á Đông, người tuổi Ngọ thường gắn liền với sự bền bỉ, tốc độ và khát vọng chinh phục. Trên bản đồ kinh tế Việt Nam, 12 gương mặt doanh nhân tuổi Ngọ dưới đây, từ những "lão tướng" dạn dày đến những "kỵ sĩ" Gen Z, đang chứng minh bản sắc của những “con ngựa chiến”.

Nhóm "Lão tướng" Giáp Ngọ (1954) và Nhâm Ngọ (1942)

Thế hệ doanh nhân sinh năm 1954 và 1942 là những người đã đặt nền móng cho nhiều ngành công nghiệp trọng yếu của Việt Nam, từ thủy sản, hàng gia dụng đến nông dược.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết (1942) – "Nữ tướng" ngành nông dược vốn là Kỹ sư nông nghiệp, đã gắn bó với Công ty Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán VFC) từ năm 1985.

Dưới sự chèo lái của bà, VFC trở thành doanh nghiệp đầu ngành khử trùng và nông dược. Trước khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của VFC đầu năm nay, bà từng gây xôn xao với mức thu nhập kỷ lục 7,5 tỷ đồng/tháng vào đầu năm 2024 .

Ông Doãn Tới (1954) sáng lập ra Thủy sản Nam Việt (Navico, mã chứng khoán ANV) năm 2001 và xây dựng hệ sinh thái cá tra khép kín lớn bậc nhất Việt Nam. Hiện tại, người đàn ông U80 này là Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của Navico.

Khi tình hình thị trường biến động, Navico thâm nhập thành công thị trường ngách tại Brazil và tận dụng lợi thế thuế suất để đẩy mạnh xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Nam Việt tăng trưởng đột biến gấp 21 lần cùng kỳ, đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Ông Doãn Tới - Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của Navico

Ông Doãn Tới được ghi nhận nằm trong top 60 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, theo số liệu cuối năm 2025 với khối tài sản tính trên giá trị cổ phiếu là 3.768 tỷ đồng

Ông Võ Thành Đàng (1954) – doanh nhân kín tiếng, đã gắn bó hơn 40 năm với ngành đường, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi (QNS). Dưới sự dẫn dắt của ông, sữa đậu nành Fami của Đường Quảng Ngãi đã trở thành “vua sữa đậu”, chiếm lĩnh 80% thị phần trong nước.

Đầu năm 2026, ông tiếp tục gây chú ý khi kiên trì "gom" thêm hàng triệu cổ phiếu QNS để gia tăng sở hữu bất chấp biến động thị trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Đường (1954) – người có biệt danh "Đường bia", luôn gây sốt với những dự án dát vàng và những phát ngôn ấn tượng. Hòa Bình Group do ông sáng lập là doanh nghiệp nổi tiếng với các dự án bất động sản siêu sang như khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake .

Hiện ông đang tích cực tham gia các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành.

Bà Nguyễn Thị Điền (1954) xây dựng May An Phước từ một xưởng may gia đình thành đế chế thời trang sở hữu thương hiệu An Phước và Pierre Cardin tại Đông Nam Á. Bà đang thực hiện tiến trình chuyển giao thế hệ cho con trai là Trần Minh Khoa để tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ.

Ông Phạm Văn Mười (1954) – nhà sáng lập công ty Nhựa Long Thành, đối tác chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia như Heineken, Coca-Cola . Ông được biết đến là một doanh nhân kín tiếng nhưng có người con trai nổi tiếng là Trần Nhật Minh, người được gọi với biệt danh Minh “nhựa”.

Ông Phạm Văn Mười (1954) – nhà sáng lập công ty Nhựa Long Thành

Thế hệ "Bứt phá" Bính Ngọ (1966) & Mậu Ngọ (1978)

Đây là nhóm doanh nhân đang ở độ chín của sự nghiệp, sở hữu tư duy quản trị hiện đại và khả năng thích ứng công nghệ vượt trội.

“Khét tiếng” nhất trong danh sách là bà Phạm Minh Hương (1966) – nữ tướng nổi tiếng của ngành chứng khoán. Bà sáng lập VNDIRECT và từng đưa công ty này trở thành một trong những công ty có thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam.

Nổi tiếng không kém là ông Trần Hùng Huy (1978) – Vị Chủ tịch "nghìn tỷ" trẻ trung của Ngân hàng ACB. Là con trai của nhà sáng lập Trần Mộng Hùng, ông Huy đã tiếp quản ACB từ năm 34 tuổi, đưa ngân hàng này trở thành đơn vị có tỷ suất sinh lời hàng đầu hệ thống.

Không chỉ tạo dấu ấn trong lĩnh vực tài chính, ông Hùng Huy từng gây sốt với những màn ﻿biểu diễn ca khúc "Cô đơn trên sofa" trong sự kiện của ngân hàng.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ACB

Ông Nguyễn Thành Phương (1978) – nhà sáng lập Kangaroo, cũng là một doanh nhân gây chú ý khi từng tạo ra "cú sốc" thị trường với màn quảng cáo máy lọc nước Kangaroo.

Một doanh nhân tuổi Ngựa từng tạo nên “bom tấn” trên thị trường chứng khoán là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (1978) – nhà sáng lập của Yeah1, công ty truyền thông đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Sau khi rời Yeah1, ông chuyển sang dẫn dắt NVC Group và hợp tác cùng Nova Consumer để phát triển hệ sinh thái livestream tích hợp AI.

Những "Kỵ sĩ" kế thừa: Canh Ngọ (1990) và Nhâm Ngọ (2002)

Ông Nguyễn Tấn Danh (1990) – Chủ tịch Filmore Development, vốn là con trai của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát Đạt (PDR) và hiện ông Danh vẫn đang giữ vị trí Phó Chủ tịch BĐS Phát Đạt. Ông Danh ‘thoát’ khỏi cái bóng của gia đình để xây dựng Filmore theo phong cách bất động sản nghệ thuật cao cấp, đạt 3 giải thưởng lớn tại APEA 2025.

Trong một bài phỏng vấn, ông từng chia sẻ: “Dựng nước đã khó nhưng giữ nước còn khó hơn, thế hệ F1 chúng tôi không ai sinh ra ở vạch đích”.

Một “thiếu gia” được chú ý khác là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (2002), con trai của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Vài năm trước, Hùng Anh lần đầu lộ diện với vai trò đồng sáng lập Swift247 - một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics công nghệ. Mô hình hoạt động của Swift247 là xây dựng một nền tảng công nghệ để khai thác lợi thế từ hệ sinh thái sẵn có, cụ thể là mạng bay của Vietjet Air.

Tháng 10/2025, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX) thành lập với cổ phần chi phối 75% thuộc về một nhóm công ty có liên quan đến ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor. Tương tự Swift247, HDEX cũng là một dự án Fintech được kỳ vọng sẽ phát triển dựa trên hệ sinh thái đa ngành của Sovico Group.