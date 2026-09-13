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Văn Lâm hôn vợ ngọt ngào trong chuyến du lịch Nha Trang, nàng WAG Yến Xuân khoe vóc dáng nuột nà

Tiên Tiên
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Tranh thủ V.League tạm nghỉ, Văn Lâm đưa Yến Xuân cùng gia đình đi du lịch.

Tranh thủ khoảng thời gian giải đấu V.League tạm dừng để các đội bóng chuẩn bị bước vào tranh tài tại Cúp Quốc gia, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đưa bà xã Yến Xuân cùng các con đi du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Chuyến đi ngắn ngày là dịp để thủ thành sinh năm 1993 nạp lại năng lượng sau những chặng đường thi đấu căng thẳng, đồng thời dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Trên trang cá nhân, cặp đôi đăng tải loạt khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên nhau. Đáng chú ý, tấm hình Văn Lâm trao cho bà xã Yến Xuân nụ hôn ngọt ngào trước không gian thủy cung huyền ảo. Sát cánh bên nam thủ môn, Yến Xuân tiếp tục gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng phong cách thời trang trẻ trung, quyến rũ. Đây chính là thành quả từ lối sống lành mạnh và tinh thần tập luyện chăm chỉ của một huấn luyện viên thể hình. 

Văn Lâm đưa vợ con đi du lịch (Ảnh: FBNV)

Văn Lâm hôn vợ ngọt ngào (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình giữa Đặng Văn Lâm và nàng WAG Bùi Thị Yến Xuân từ lâu đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, Yến Xuân luôn là hậu phương vững chắc, lặng lẽ đồng hành cùng nam cầu thủ qua nhiều cột mốc quan trọng. Từ những năm tháng thi đấu đỉnh cao trong nước đến các giai đoạn thi đấu tại Thái Lan hay Nhật Bản đến khi về nước và đi qua nhiều đội bóng. Đến tháng 7/2024, sau 6 năm gắn bó kín tiếng, cả hai chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới riêng tư, ấm cúng ngay trên bãi biển Nha Trang. Sau khi lập gia đình và chào đón các thiên thần nhỏ, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng đong đầy tình cảm, luôn tranh thủ những quãng nghỉ hiếm hoi để cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Yến Xuân và con trai thường xuyên đến sân xem Văn Lâm thi đấu (Ảnh: FBNV)

Tổ ấm nhỏ là động lực của Văn Lâm (Ảnh: FBNV)

Tags

Đặng Văn Lâm

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