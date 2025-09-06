Văn khấn Rằm tháng 7 Âm lịch: Chuẩn truyền thống, đầy đủ và thành tâm nhất!

Lời mở đầu — khấn Phật và thần linh

Nam mô A Di Đà Phật (lặp lại 3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả, ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị thần linh cai quản khu vực này.

Tín chủ chúng con là … (họ tên), hiện cư ngụ tại … (địa chỉ).

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 âm lịch năm …, tiết Vu Lan Trung Nguyên. Chúng con thành tâm chuẩn bị hương hoa, trà quả và các lễ vật tươm tất dâng lên trước án.

Chúng con cúi xin chư vị giáng lâm trước án chứng giám lòng thành. Nguyện các ngài phù hộ cho gia đạo mạnh khỏe, bình an, công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến, tâm thiện phát triển.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Phần 2 — khấn tổ tiên

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại, chư vị hương linh tiền nhân. Hôm nay nhân tiết Vu Lan — ngày xá tội vong nhân — chúng con nhớ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục, gây dựng nghiệp, đúc nền nhân. Ơn đức nặng nề không sao báo đáp.

Chính vì thế chúng con thành kính dâng lễ vật, hương hoa, trà quả, vàng mã lên trước án. Cúi xin các ngài về nhận lễ, chứng giám lòng thành, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, học hành tốt, gia đạo thăng tiến, vạn sự suôn sẻ.

Chúng con kính lễ thành tâm, cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Phần 3 — khấn cúng chúng sinh (cúng cô hồn)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, cùng chư vị Bồ Tát, Đức Phật Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thánh Khảo Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Tiết tháng 7 sắp thu phân — ngày rằm xá tội cô hồn. Âm linh lang thang không nơi nương tựa, không nhà không mồ. Nhân đây thành tâm dâng lễ mọn gồm cháo loãng, gạo, muối, bánh kẹo, tiền vàng, quần áo mã.

Chúng con khẩn thiết kính mời các vong linh đến nhận lễ, rồi lui về nơi yên tĩnh; không quấy nhiễu nhân gian, để gia đình được an yên.

Chúng con thành tâm thỉnh mời, mong được phù hộ tín chủ và toàn gia bình an, vận khí hanh thông, đầy đủ lộc lành.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Lưu ý khi đọc văn khấn Rằm tháng 7: Luôn đọc với tâm thành kính, trang nghiêm.

Chuẩn bị lễ theo 3 phần: thần linh – gia tiên – chúng sinh rõ ràng.

Khi cúng chúng sinh, rải muối gạo ra bốn phương để tiễn các vong linh.

Thực hiện đúng trình tự, không đọc sai hay ghép lẫn các phần lễ.



