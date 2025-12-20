Văn khấn mùng 1/11 âm lịch năm 2025

Thời hướng xuất hành mùng 1/11

Mùng 1 là ngày khởi khí khai lộc của cả tháng, vậy nên hầu hết mọi người đều xem giờ đẹp, hướng tốt xuất hành để tránh được vận xui, cầu một tháng mới may mắn, hanh thông.

Hướng xuất hành:

- Hỷ Thần: Đông Nam

- Tài Thần: Tây Bắc

- Hạc Thần: Đông Nam

Giờ xuất hành:

- Đại An: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thân (15h-17h)

- Tốc Hỷ: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tuất (19h-21h)

- Tiểu Cát: Giờ Ngọ (11h-13h), giờ Tý (23h-1h)

Giờ đẹp lên hương mùng 1/11 âm lịch

Mùng 1 là ngày khởi khí khai lộc của cả tháng, vậy nên hầu hết mọi người đều xem giờ đẹp, hướng tốt xuất hành để tránh được vận xui, cầu một tháng mới may mắn, hanh thông.

Vào ngày mùng 1 tháng 11 sắp tới, bạn hãy lên hương trong khung giờ hoàng đạo giờ Thìn (7h - 9h) để đắc được cát lành, vạn sự như ý.

Văn khấn mùng 1/11 âm lịch

Một nén tâm hương, một bài văn khấn sẽ chúng giúp ta thể hiện được lòng thành sở nguyện của mình trước thần linh gia tiên tiền tổ. Tuy nhiên một bài văn khấn đúng chuẩn thì không phải ai cũng nắm rõ.

Văn khấn thần linh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Kính lạy:

Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Ngài Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân.

Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là:… (Họ và tên)…

Ngụ tại:… (Địa chỉ)…

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Đông trù tư mệnh táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa long mạch Tôn thần.

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tám tiết vinh khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Văn khấn gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Kính lạy: Hoàng thiên hậu thổ chư vị Tôn thần

Ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngại Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ Tỷ)

Hôm nay là ngày… tháng… năm… âm lịch, tín chủ con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Hoàng thành Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, Chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại trong họ, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sang, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ hậu chủ ở trong nhà này, đất này, đồng lâm án tiền, đồng lai mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Trải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!