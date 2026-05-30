Văn khấn cúng lễ Phật đản 2026

Lễ Phật đản vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch là một trong những ngày lễ trọng đại và có ý nghĩa đặc biệt đối với những người theo đạo Phật. Đây là dịp để các tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời hướng tâm đến những giá trị từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Ngài truyền dạy.

Năm 2026, tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 31/5, tương ứng từ ngày 8/4 đến ngày 15/4 âm lịch. Ngày chính lễ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 31/5. Việc ngày lễ chính rơi vào cuối tuần tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình và Phật tử tham gia các hoạt động tín ngưỡng, thực hiện nghi lễ tại nhà hoặc đến chùa lễ Phật.

Bên cạnh việc tham dự các nghi lễ tập trung tại chùa, nhiều phật tử còn chuẩn bị lễ cúng tại gia với lòng thành kính. Trong ngày lễ Phật đản, ngoài việc sắm sửa hương hoa, lễ vật và mâm cúng chu đáo, việc khấn bái đúng nghi thức cũng được xem là một phần quan trọng của nghi lễ.

Tùy điều kiện của từng gia đình, mâm cỗ cúng có thể được chuẩn bị đơn giản hoặc cầu kỳ. Tuy nhiên, những lễ vật thường không thể thiếu gồm hoa tươi, trà, trái cây và nhang thơm. Đây là các phẩm vật mang ý nghĩa tượng trưng cho lòng thành kính, sự tôn ngưỡng của Phật tử dâng lên Đức Phật.

Bên cạnh mâm lễ cúng Phật đản thì bài văn khấn cúng lễ Phật đản được nhiều người quan tâm. Bài văn khấn cúng lễ Phật đản Rằm tháng Tư không nhất thiết phải dài, nhưng cần thể hiện sự thành tâm, lòng tôn kính và những nguyện cầu bình an, hạnh phúc cho bản thân, gia đình cũng như tất cả chúng sinh.

Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk. (Ảnh: VOV)

Dưới đây là hai bài văn khấn lễ Phật đản cúng gia tiên tại nhà và văn khấn cúng lễ Phật Đản tại chùa.

Văn khấn cúng Phật tại gia trong ngày Phật đản

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tình thương của Ngài đã đánh thức chúng con trên mọi nẻo tăm tối khổ đau.

Tình thương mà Ngài đã đánh thức chúng con thật cần thiết để giữ yên cho thế giới khỏi biến thành biển lửa chiến tranh thù hận.

Kính lạy Đức Thế Tôn, đã đến lúc ánh sáng của ngọn đèn chánh pháp phải được vận dụng một cách trịnh trọng để xua tan bóng đêm tà kiến đang bao phủ nhân loại. Đã đến lúc tiếng chuông từ bi phải được lắng nghe một cách tha thiết. Để mọi trái tim cùng nhịp đập yêu thương. Xây dựng tình người để thế giới mãi xanh màu hạnh phúc.

Kính lạy Đức Thế Tôn, ức mạnh mà Ngài đã khơi dậy trong chúng con thật có hiệu lực và hiệu lực mãi trước một thế giới quá nhiều bạo động và mâu thuẫn. Từ trong đại bi tâm Ngài xuất hiện như một sứ giả hòa bình. Mang thông điệp tình thương đến cho cuộc đời thông qua con đường hóa giải, sức mạnh nội tâm đã giúp chúng con vượt qua mọi thử thách để tự chủ. Những lời dạy của Ngài thật thiết thực và hữu ích đã có giá trị suốt 2570 năm và sẽ còn giá trị mãi mãi.

Kính lạy Đức Thế Tôn, hân mùa đản sanh của Ngài, chúng con thành kính hái đóa vô ưu thanh khiết dâng lên cúng dường bậc vô thượng giác. Đấng Thiên Nhơn Sư như là tặng phẩm cao quý nhất xin dâng tặng cho cuộc đời với cầu nguyện chân thành tha thiết. Mong cho cuộc đời mãi mãi được an vui, hạnh phúc. Người người gặp nhau nhìn nhau với tất cả tấm lòng thương yêu trọn vẹn.

Xin cho khói trầm thơm, kết thành mây năm sắc. Dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát. Cùng các thánh hiền tăng, trên pháp giới dung thông, kết đài sen rực rỡ. Nguyện làm kẻ đồng hành, trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh, từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuế, quay về trong tỉnh thức.

Nam mô A Di Đà Phật.

Văn khấn gia tiên trong lễ cúng Phật đản tại nhà

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là... ngụ tại...

Hôm nay là ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ 2026. Tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Từng dòng nước thơm được rót nhẹ nhàng lên tượng Phật sơ sinh, biểu trưng cho sự gột rửa tâm hồn, từ bỏ tham - sân - si, nuôi dưỡng tâm từ bi và hướng thiện. (Ảnh: Đắc Huy)

Văn khấn cúng lễ Phật đản tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con xin chí thành sám hối tất cả mọi tội lỗi mà chúng con đã gây tạo từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay (3 lần)

Kính lạy Đức Thế Tôn! Tình thương mà ngài đã đánh thức chúng con trên mọi nẻo tăm tối khổ đau.

Tình thương mà ngài đã đánh thức chúng con thật cần thiết để giữ yên cho thế giới khỏi biến thành biển lửa chiến tranh thù hận.

Kính lạy Đức Thế Tôn! Đã đến lúc ánh sáng của ngọn đèn chánh pháp phải được vận dụng một cách trịnh trọng để xua tan bóng đêm tà kiến đang bao phủ nhân loại. Đã đến lúc tiếng chuông từ bi phải được lắng nghe một cách tha thiết để mọi trái tim cùng nhịp đập yêu thương, xây dựng tình người để thế giới mãi xanh màu hạnh phúc.

Kính lạy Đức Thế Tôn! Sức mạnh mà ngài đã khơi dậy trong chúng con thật có hiệu lực và hiệu lực mãi trước một thế giới quá nhiều biến động và khổ đau. Từ trong đại bi tâm, ngài xuất hiện như một sứ giả hòa bình, mang thông điệp tình thương đến cho cuộc đời thông qua con đường hóa giải. Sức mạnh nội tâm đã giúp chúng con vượt qua mọi thử thách để tự chủ. Những lời dạy của ngài thật thiết thực, hữu ích, đã có giá trị suốt mấy nghìn năm qua và sẽ còn giá trị mãi mãi.

Kính lạy Đức Thế Tôn! Nhân Lễ Phật đản năm 2026, chúng con thành kính hái đóa vô ưu thanh khiết dâng lên cúng dường dường bậc vô thượng giác, Đấng Thiên nhân sư như là tặng phẩm cao quý nhất xin dâng tặng cho cuộc đời với cầu nguyện chân thành tha thiết: Mong cho cuộc đời mãi mãi được an vui, hạnh phúc. Người người gặp nhau nhìn nhau với tất cả tấm lòng thương yêu trọn vẹn.

Xin cho khói trầm thơm, kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát, cùng các thánh hiền tăng, trên pháp giới dung thông, kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành, trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh, từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!