Văn hóa ‘uống có trách nhiệm’ lan tỏa mạnh mẽ mùa lễ hội

Văn hóa "uống có trách nhiệm" lên ngôi

Từ cuối năm 2023 đến nay, "uống có trách nhiệm" đã trở thành lời nhắn nhủ phổ biến trong mỗi bữa tiệc của nhiều nhóm bạn, đặc biệt vào các mùa cao điểm trong năm. Mọi người trở nên chủ động và ý thức hơn trong việc tuân thủ nguyên tắc "đã uống rượu bia thì không lái xe" để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Sự thay đổi tích cực này được thể hiện rõ qua thói quen của nhiều người trẻ. Điển hình là đôi bạn Bảo Long (quận 3) và Thùy Khương (quận Bình Thạnh). Trong không khí rộn ràng của những buổi tiệc tất niên, cả hai đều ưu tiên lựa chọn các giải pháp di chuyển an toàn.

"Để tiệc vui thoải mái và trọn vẹn, tôi luôn lựa chọn di chuyển bằng xe công nghệ, đảm bảo an toàn cho bản thân và cả mọi người xung quanh", anh Long chia sẻ.

Bên cạnh đó, người trẻ cũng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có độ cồn thấp hơn hoặc không cồn để thưởng thức phù hợp với nhu cầu. Với chị Thùy Khương, thức uống đại mạch 0,0% độ cồn Heineken 0.0 là sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong dịp tiệc tùng thường xuyên mùa cuối năm khi mang đến hương vị đằm mượt, sảng khoái đặc trưng của Heineken mà vẫn giúp chị giữ được sự tỉnh táo.

"Uống 0 lái" cho mùa lễ hội thêm trọn vẹn

Với mong muốn thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm, Heineken Việt Nam không ngừng cải tiến và sáng tạo qua các sản phẩm có độ cồn thấp và không cồn. Đồng thời, doanh nghiệp tích cực tổ chức các chương trình nhằm tăng cường thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe", như chiến dịch "Uống 0 lái" vừa qua trước thềm Tết Nguyên Đán.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng, chiến dịch còn lan tỏa mạnh mẽ đến các quán ăn và nhà hàng.

Chị Thanh Thư (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, chị ấn tượng vì chương trình "Uống 0 lái" của Heineken Việt Nam sáng tạo và thiết thực. Khách hàng như chị được hỗ trợ voucher Grab, giúp tiết kiệm và an tâm di chuyển về nhà an toàn.

"Vào những dịp tiệc tùng cuối năm, chiến dịch "Uống 0 lái" vừa giúp đảm bảo cuộc vui trọn vẹn, vừa nâng cao ý thức về an toàn giao thông trong cộng đồng. Tôi rất sẵn lòng trở thành "đại sứ uống 0 lái" cùng Heineken để lan tỏa thông điệp này đến những người xung quanh", chị Thư nói thêm.

Song hành chuỗi hoạt động trong chiến dịch "Uống 0 lái", đầu năm 2025, Heineken Việt Nam dự kiến tiếp tục phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức chương trình trang bị kiến thức pháp luật hữu ích cho thanh thiếu niên, sinh viên, kêu gọi thế hệ trẻ cùng hành động vì văn hóa giao thông văn minh và an toàn.

Thông qua chiến dịch "Uống 0 lái" và sự kết hợp với Grab, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Heineken Việt Nam đã góp phần xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng. Những nỗ lực không ngừng từ việc giới thiệu Heineken 0.0 đến tạo điều kiện di chuyển an toàn góp phần tạo nên thay đổi tích cực, hứa hẹn mở ra mùa Tết Ất Tỵ 2025 an toàn và đầy niềm vui.

