Nếu đã từng tìm hiểu về văn hóa tắm của Nhật Bản, hẳn chúng ta sẽ không quá xa lạ với những bồn nước nóng được “biến tấu” bằng đủ loại nguyên liệu tự nhiên. Ở xứ sở hoa anh đào, người ta tin rằng việc cho trái cây hay thảo mộc vào nước tắm không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da.

Tuy nhiên, bên cạnh những loại quen thuộc như cam, táo hay yuzu, mới đây người Nhật lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng quốc tế không khỏi “đứng hình” khi đưa vào bồn tắm một nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày: hành lá.

Bồn tắm truyền thống với các loại quả quen thuộc của người Nhật. Nguồn: XNews

Nghe qua có thể thấy kỳ lạ, nhưng tắm hành thực chất xuất phát từ quan niệm dân gian lâu đời. Trong văn hóa Nhật Bản, hành lá được xem là nguyên liệu có tính ấm, thường được dùng để giữ nhiệt cho cơ thể và phòng cảm lạnh. Khi thả hành vào nước nóng, các hợp chất sulfur tự nhiên trong hành sẽ hòa tan, tạo ra mùi hăng đặc trưng.

Mùi này tuy không “dễ yêu” với tất cả mọi người, nhưng lại được tin là giúp làm thông mũi, hỗ trợ hô hấp và kích thích tuần hoàn máu – những lợi ích đặc biệt phù hợp với thời điểm cuối thu, đầu đông.

Theo những người từng trải nghiệm, sau khi tắm hành, cơ thể có cảm giác ấm lên rất nhanh và giữ nhiệt lâu hơn so với tắm nước nóng thông thường. Điều này giúp giảm tình trạng lạnh tay chân, đau mỏi cơ bắp và cảm giác uể oải sau những ngày làm việc căng thẳng.

Một số ý kiến còn cho rằng da trở nên sạch và thoáng hơn nhờ đặc tính kháng khuẩn nhẹ của hành, dù mùi hăng có thể bám lại trên tóc và da trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, có một loại onsen đặc biệt hơn cả - bồn tắm hành. Nguồn: PR EGDE

Điều khiến kiểu tắm này trở nên đặc biệt hơn nằm ở mục đích tổ chức. Bồn tắm hành được đưa vào sử dụng nhân Ngày Lao động của Nhật Bản (23/11), như một cách tri ân những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian dài.

Trong tiếng Nhật, từ “negi” (hành lá) có cách phát âm gần giống với “negirai”, mang nghĩa là sự ghi nhận và cảm ơn nỗ lực lao động. Từ đó, bồn tắm hành được gọi là “Negirai Bath” – bồn tắm mang thông điệp an ủi và trân trọng.

Không giống những liệu pháp chăm sóc sức khỏe cầu kỳ hay đắt đỏ, người Nhật sử dụng một nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày để giúp cơ thể được nghỉ ngơi và hồi phục. Đây cũng là lý do kiểu tắm này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hoặc trong dịp lễ.

Tại trung tâm thành phố Kumagaya, quán Cafe tích hợp tắm onsen Hareniwa đã tổ chức các buổi “ngâm mình” với hành lá. Điều thú vị là ngay bên cạnh Kumagaya là thành phố Fukaya, một trong những vùng trồng hành lá lớn nhất Nhật Bản.

Fukaya tự hào với sản lượng hành “khủng” đến mức linh vật của thành phố – Fukka chan – dù không rõ là thỏ hay hươu, vẫn đội hẳn… hai cây hành lá trên đầu như một biểu tượng đặc trưng.

Fukka chan-linh vật của vùng trồng hành Fukaya. Nguồn: Japan Endless Discovery

Tuy quán không đưa ra mô tả cụ thể về mùi hương của bồn tắm hành, nhưng cũng “đánh tiếng” trước rằng người tham gia nên chuẩn bị tinh thần cho độ hăng không hề nhẹ. Bù lại, vào những ngày diễn ra Negirai Bath, khách tắm còn được tặng thêm các gói hành lá mang về.

Dù gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, không thể phủ nhận rằng bồn tắm hành lá đã cho thấy một góc rất khác của văn hóa Nhật Bản. Đó là sự kết hợp những điều mới lạ với truyền thống lâu đời dựa trên mối quan tâm về sức khỏe tinh thần, tạo nên nét đặc sắc cho quốc gia này.

Nguồn: SoraNews24