Văn Hậu tiết lộ Doãn Hải My được 10 điểm tuyệt đối ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp trường luật

Sáng nay 26/4, nàng WAG Doãn Hải My đã có buổi trình bày và bảo vệ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đại học. Hải My theo học lớp chất lượng cao của Viện luật so sánh trực thuộc Đại học Luật Hà Nội.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tất nhiên không thể bỏ lỡ dịp đặc biệt của bạn gái. Anh cũng có mặt để cổ vũ tinh thần và chúc mừng người yêu. Văn Hậu đăng tải video Hải My đeo kính, đứng thuyết trình trước hội đồng giám khảo với biểu tượng trái tim. Anh cũng dành cho nàng lời tán thưởng sau khi buổi lễ kết thúc: "Chúc mừng bạn với 10 điểm tuyệt đối. Quá xịn".

Bố mẹ của Doãn Hải My cũng đã đến tham dự để ủng hộ con cưng và chia sẻ những hình ảnh hậu trường với lời dẫn đầy tự hào: "Chúc mừng con gái đã bảo vệ khoá luận tốt nghiệp thành công, xuất sắc. So proud of you (Mẹ rất tự hào về con - PV)".

Văn Hậu tán thưởng bạn gái ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp trường luật

Trong ngày bảo vệ khoá luận, gái xinh sinh năm 2001 ôm đoá hoa tươi thắm và nở nụ cười rạng rỡ. Cô nàng vui vẻ tạo dáng khoe tấm bảng giới thiệu về buổi lễ với niềm hãnh diện và tự hào. Vốn có danh hiệu Người đẹp tài năng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My hôm nay càng thêm phần xinh đẹp và tri thức khi bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp, qua đó trở thành Cử nhân của Đại học Luật Hà Nội.

Với chiều cao 1m67 và gương mặt khả ái, Doãn Hải My chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi phối cùng quần tây vẫn đủ xinh đẹp cuốn hút. Cô nàng nổi bật giữa nhóm bạn cùng chung niềm vui ngày hoàn thành dấu mốc quan trọng của đời sinh viên.

Bạn gái Văn Hậu xinh đẹp rạng rỡ ở buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp trường luật