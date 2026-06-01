Văn Hậu gọi vợ là "Thóc ơi" giữa sân Hàng Đẫy, Doãn Hải My xinh bất chấp mọi góc camera, visual sáng bừng

Tiên Tiên
Doãn Hải My rạng rỡ bên Văn Hậu ngày CAHN nâng cúp vô địch V.League 2025/26.

Tối ngày 31/5, Doãn Hải My đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện rạng rỡ trên khán đài sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho ông xã Đoàn Văn Hậu trong ngày CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức đăng quang ngôi vương V.League mùa giải 2025/26. Trận đấu gặp Becamex TP.HCM cũng là màn chạm trán mang tính chất thủ tục để đội bóng ngành công an nhận cúp vô địch sau khi đã sớm lên ngôi trước 3 vòng đấu.

Có mặt từ rất sớm, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 diện chiếc áo đỏ nổi bật – trang phục kỷ niệm danh hiệu V.League thứ hai của đội bóng chủ quản của chồng. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người đẹp sinh năm 2001 đã nhanh chóng xuống sân để cùng Đoàn Văn Hậu và gia đình chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng. Trong khoảnh khắc sân Hàng Đẫy quá đông, vợ chồng Văn Hậu còn bị lạc nhau. Chàng cầu thủ nhanh chóng gọi vợ là "Thóc ơi" cực đáng yêu để cùng nhau ra chụp ảnh kỷ niệm. Sự đồng hành khăng khít này một lần nữa khẳng định tình cảm gắn bó của cặp đôi, sau khi họ cùng nhau vượt qua những ồn ào bủa vây hồi tháng 4 vừa qua.

Gia đình đến cổ vũ Đoàn Văn Hậu vòng 25 V.League

Gia đình Văn Hậu - Hải My vui vẻ ăn mừng huy chương

Đối với cá nhân Đoàn Văn Hậu, chiếc cúp V.League 2025/26 đánh dấu danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 5 trong sự nghiệp của hậu vệ sinh năm 1999, bao gồm 3 chức vô địch trong màu áo CLB Hà Nội và 2 lần cùng CLB CAHN.

Văn Hậu đã 5 lần vô địch V.League

Văn Hậu và con trai Minh Đăng

Lần thứ 2 Văn Hậu vô địch cùng CAHN

Buổi lễ trao cúp trên sân Hàng Đẫy diễn ra trong không khí vô cùng bùng nổ. Trong ngày đội bóng của chồng đăng quang, Doãn Hải My diện áo phiên bản vô địch của CAHN. Nàng WAG sinh năm 2001 khoe visual xinh đẹp, nhan sắc chấp mọi góc nhìn, xứng danh nàng WAG xinh nhất nhì làng bóng Việt.

Nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My

Ảnh: IGNV

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

