Doãn Hải My đội rét chờ chồng, trao nụ hôn xoa dịu nỗi buồn thua trận của Văn Hậu.

Tối 19/11, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã phải nhận thất bại ngược dòng đáng tiếc với tỷ số 1-3 trước đại diện Malaysia Johor Darul Ta'zim (Johor DT) ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.

CLB CAHN nhận kết quả thua trước Johor DT (Ảnh: MD)

Trận thua này mang lại nhiều nỗi buồn và sự tiếc nuối cho đoàn quân của HLV Mano Polking, đặc biệt là với cá nhân hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Dù đã rất nỗ lực xuyên suốt trận đấu, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn không thể giúp hàng thủ đội nhà đứng vững trước sức ép trong hiệp hai, thậm chí còn bị đối phương vượt qua trong tình huống dẫn đến bàn thua ấn định tỷ số 1-3 ở phút 85. Sau tiếng còi mãn cuộc, Văn Hậu lộ rõ vẻ trầm tư, buồn bã khi thu dọn đồ đạc, trùm kín mũ áo khoác rời sân trong bầu không khí vắng lặng.

Văn Hậu buồn bã rời sân (Ảnh: Bongdadoisong)

Tuy nhiên, nỗi buồn của nam tuyển thủ nhanh chóng được xoa dịu bởi sự đồng hành ấm áp từ hậu phương. Bất chấp tiết trời Hà Nội trở lạnh về đêm và khán đài Hàng Đẫy đã thưa thớt bóng người, nàng WAG Doãn Hải My vẫn diện áo khoác dáng dài, kiên nhẫn ngồi nán lại khu vực khán đài để chờ đợi chồng.

Doãn Hải My ngồi chờ Văn Hậu (Ảnh: Bongdadoisong)

Ngay khi gặp lại nhau ở lối ra khán đài, cặp đôi đã không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và những cử chỉ tình cảm để động viên tinh thần sau một ngày thi đấu kém may mắn. Khoảnh khắc ấm áp, đầy sự sẻ chia của vợ chồng Văn Hậu – Hải My giữa cái lạnh đầu đông nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều lời ngưỡng mộ từ người hâm mộ trước khi cả hai cùng nhau ra về.

Doãn Hải My động viên Văn Hậu sau trận đấu (Ảnh: Bongdadoisong)