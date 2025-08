Vận hành lớp học tình thương nhưng lại khiến bé gái 14 tuổi mang thai và sinh con, nam Youtuber 55 tuổi nhận kết đắng

Trong chương trình Crime Chief (Tạm dịch ‘Trùm tội phạm’) của JTBC đưa tin vào ngày 7/7, một YouTuber người Hàn Quốc làm việc tại Philippines, ông Jeong, đã bị cơ quan điều tra địa phương bắt giữ với cáo buộc khiến một bé gái 14 tuổi người Philippines mang thai và sinh con.

Theo đó, ông này đã sản xuất nội dung liên quan đến việc vận hành một lớp học tình thương tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines, nơi ông hỗ trợ trẻ em nghèo bằng cách dạy học, cung cấp chi phí chữa bệnh và sửa chữa nhà cửa, đồng thời kêu gọi quyên góp từ người xem.

Tuy nhiên, sự thật sau đó đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi ông Jeong bị vạch trần đã quan hệ tình dục với một bé gái 14 tuổi và khiến cô bé mang thai.

Cụ thể, ông Jeong bị cáo buộc có quan hệ với một bé gái 14 tuổi đang theo học tại lớp học cộng đồng do chính ông này điều hành, bất chấp khoảng cách tuổi tác của hai người lên tới 40 tuổi. Cuối cùng, bé gái đã mang thai ở tuổi 13 và sinh con được 29 tuần.

Ông này khẳng định: "Tôi chỉ biết em mang thai khi đã được 5 tháng" và khẳng định đứa trẻ là 'trái ngọt của tình yêu' giữa hai người. Ông Jeong từng đến nhà cô bé mang thai và nói: “Sao em không đến lớp học nữa? Không học thì cũng không có trợ cấp đâu.”

Đứa trẻ ra đời khi mới 7 tháng tuổi, là một bé sinh non. Khi tiết lộ về đứa con của mình trong một buổi phát sóng trực tiếp, ông ta chia sẻ: “Tôi năm nay 55 tuổi và đây là đứa con đầu lòng của tôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống mà không cần con cái, nhưng đứa bé đã chào đời. Đứa bé thực sự là phép màu và việc con bé sinh non như vậy là có lý do. Chính điều đó đã trở thành động lực để tôi tiếp tục ở lại và sống tại đây.”

“Đó là lỗi của tôi. Mẹ của đứa bé còn quá nhỏ và tôi phải chịu trách nhiệm. Đó là lý do khiến tôi không bỏ trốn và cũng không có ý định bỏ trốn. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện.” - người này chia sẻ thêm.

Trước đó, trong một video đăng tải vào tháng 12 năm 2022, ông Jeong có nói về lý do đến Philippines: "Tôi nghĩ mình sẽ chết trong cô đơn nếu cứ tiếp tục sống như thế này. Tôi là một người đàn ông độc thân ngoài 50 tuổi và tôi đang cố gắng tránh việc phải chết trong cô đơn theo cách riêng của mình.

Sau khi đến Philippines và sống ở đây, tôi nhận ra rằng nơi đây rất khác so với Hàn Quốc. Đó là một xã hội không coi những người đàn ông độc thân lớn tuổi là tội phạm tình dục tiềm ẩn. Càng sống ở đây lâu, tôi càng cảm thấy thoải mái hơn."

Hiện tại, ông đang bị tạm giam tại trại giam Maharlika với các cáo buộc bao gồm: vi phạm Luật bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, bóc lột tình dục và phân biệt đối xử, vi phạm Luật phòng chống buôn người và Luật phòng chống hiếp dâm.

Ông Jeong được cho là có khả năng phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án theo chính sách của luật pháp Philippines.

Nguồn: News1