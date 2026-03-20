Vận động các đối tượng dàn cảnh mua thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng ra đầu thú

Cao Nguyên |

Hiện còn 2 đối tượng trong nhóm dàn cảnh mua bán thiên thạch để cướp 1,5 tỉ đồng của nạn nhân đang lẩn trốn.

Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động, tiếp nhận thêm một đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài về nước đầu thú liên quan đến vụ dàn cảnh mua bán thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp 1,5 tỉ đồng

Đối tượng được vận động ra đầu thú là Phạm Hoài Thưng (SN 1995, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cùng đồng bọn cướp 1,5 tỉ đồng của nạn nhân, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia.

Trong thời gian lẩn trốn tại các trung tâm lừa đảo online, Thưng thường xuyên nghe ngóng tình hình và biết được mình đang bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy lùng gắt gao. Biết không thể thoát tội, Phạm Hoài Thưng đã về nước và đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú để được pháp luật khoan hồng.

Liên quan đến vụ việc dàn cảnh mua bán thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng, đến nay đã có 5 đối tượng liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 2 đối tượng còn lại, gồm: Phan Văn Tân (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng ra cơ quan công an trình diện. Ai biết thông tin các đối tượng trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 5-12-2025, một nhóm đối tượng ngụ ở nhiều tỉnh, thành ngồi uống cà phê ở một quán tại TPHCM và bàn bạc tìm người mua thiên thạch rồi cướp tiền.

Ngày 7-12-2025, một đối tượng gọi điện cho ông H.N.S. (ngụ TPHCM) nói có một viên thiên thạch nặng 2,8kg cần bán.

Thông qua các nhân viên môi giới mua bán đá, ông S. tìm được bà P.T.X. (ngụ TPHCM) đồng ý mua viên đá với giá 1,5 tỉ đồng.

Sau khi hẹn ông S. và bà X. đến địa điểm giao dịch mua bán, các đối tượng từ TPHCM đến phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, lợi dụng lúc những người mua thiên thạch sơ hở, các đối tượng ném ớt bột vào mặt rồi giật lấy túi đựng tiền chứa 1,5 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Cơ hội cuối cho cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM một thời


Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

00:38
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

00:47
Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

00:48
