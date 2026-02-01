Vạn ánh hào quang dịp Tết rọi cả vào 1 mỹ nhân: Chỉ mất 3 giây để nhớ nhưng cần cả đời để quên

Tại showbiz Trung Quốc, Tết luôn là cơ họi để các mỹ nhân khoe nhan sắc cũng như tài năng của mình thông qua các chương trình được tổ chức để mừng xuân. Và dịp Tết 2026, khán giả lại một lần nữa được thưởng thức một bữa đại tiệc nhan sắc mãn nhãn.

Trên sân khấu Xuân Vãn CCTV, Lưu Hạo Tồn khoe vẻ đẹp mong manh khiến khán giả mê mệt.

Giữa cả rừng giai nhân, Lưu Hạo Tồn bất ngờ trở thành cái tên nổi bật với tiết mục múa Đáy Mộng vô cùng ấn tượng trong chương trình Xuân Vãn (CCTV). Cô mang đến vẻ đẹp mong manh, thướt tha, cùng với đó là khả năng vũ đạo tuyệt hảo. Tin rằng bất cứ ai khi thưởng thức tiết mục của Lưu Hạo Tồn, họ đều sẽ bị ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên.

Màn trình diễn của Lưu Hạo Tồn được hưởng ứng mạnh mẽ, có không ít người đã cover lại nó và tất nhiên cô cũng nhận những lời có cánh từ cư dân mạng. Thậm chí cho đến tận hôm nay, có người cho biết họ vẫn còn đang xem lại nó.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: - Em vừa xinh vừa giỏi, nét đẹp của em rất thuần khiết, tựa như mối tình đầu. - Chiếc màn múa siêu mãn nhãn luôn đó. Tui cũng xem đi xem lại hoài, trơi ơi nó mê. - Giờ lướt Tiểu Hồng Thư toàn thấy con dân múa theo stage của em Tồn đêm Xuân Vãn. - Múa có lực nhìn thích ghê trời ơi. - Tui thấy gương mặt em có gì đó rất cuốn hút mặc dù em không đẹp kiểu sắc sảo. À, body em đẹp lắm nha, vòng nào ra vòng nấy, cân đối không quá gầy gò. Bữa coi phim gì em mặc áo sơ mi với quần skinny jean thôi mà quả dáng đúng đẹp luôn.

Nói thêm về Lưu Hạo Tồn, cô là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 2000 được mệnh danh là nàng "Mưu nữ lang", sở hữu gương mặt thuần khiết, trong trẻo vô cùng và diễn xuất cũng rất tốt, nhất là ở những cảnh khóc.

Lưu Hạo Tồn từng đóng chính trong không ít dự án phim điện ảnh, hợp tác cùng những tiền bối nổi tiếng. Ở mảng phim dài tập, Lưu Hạo Tồn đã có 3 tác phẩm lên sóng là Chệch Quỹ Đạo, Bảy Thanh Tâm Giản và Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta. Những tác phẩm này tuy không tạo ra tiếng vang quá lớn, nhưng chúng đều có chất lượng rất ổn, diễn xuất của cô nàng cũng là chẳng chê vào đâu được.

nguồn: CCTV