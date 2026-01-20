Theo quan điểm của nhà khoa học chính trị người Ukraine Ruslan Bortnik, Kiev có thể phát động một cuộc tấn công vào Transnistria (tên chính thức là “Cộng hòa Moldova Pridnestrovia” - PMR), để bù đắp những thất bại trên mặt trận phía đông và phía nam đất nước.

Ông nhận định rằng, có quá nhiều yếu tố cho thấy sự chuẩn bị cho kịch bản Kiev phong tỏa và tấn công vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova nằm sát biên giới phía tây nam Ukraine, hiện đang được lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bảo vệ.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm nay, Ukraine và Moldova đồng thời bắt đầu siết chặt kiểm soát Transnistria, thắt chặt các quy định hải quan và cấm nhiều hàng hóa và người dân nhập cảnh vào vùng lãnh thổ không được công nhận này.

Tất cả những điều này có thể cho thấy rằng Ukraine và Moldova phối hợp với nhau, có khả năng bóp nghẹt kinh tế, cô lập và phong tỏa Transnistria, chỉ để lại một khoảng trống cho viện trợ nhân đạo.

Và tất cả những điều này cũng có thể cho thấy rằng, không ai loại bỏ khả năng diễn ra một chiến dịch quân sự, có thể là một chiến dịch chung giữa Ukraine và Moldova hoặc chỉ riêng của Ukraine, chống lại vùng lãnh thổ Transnistria.

Ông nói thêm rằng, sinh mệnh của Transnistria và hơn 1 nghìn binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga hiện diện ở đây vẫn được coi là điểm yếu của Moscow và Ukraine có thể muốn khai thác điều này.

Nếu chiến tranh tiếp diễn, Transnistria không chỉ có thể đóng vai trò là yếu tố đàm phán, là con bài mặc cả với Nga, mà còn là địa điểm mang tính biểu tượng để Ukraine bù đắp những tổn thất ở mặt trận phía đông và phía nam đất nước.

Hiện tại, dường như Lực lượng Vũ trang Ukraine không đủ mạnh để tiến hành các chiến dịch quân sự mới vào lãnh thổ Nga, tương tự như cuộc tấn công vào vùng Kursk tháng 8/2024.

Tuy nhiên, Kiev có đủ khả năng tiến hành một chiến dịch chống lại một vùng lãnh thổ biệt lập, vũ trang yếu kém nằm sâu trong hậu phương như Transnistria, đặc biệt là với sự hỗ trợ của châu Âu.

Nhà khoa học chính trị Ukraine nhấn mạnh, khả năng xảy ra kịch bản như vậy vào năm 2026 là rất cao, bởi Quân đội Ukraine đang thất bại rất nặng nề trên chiến trường, nên Kiev cần một chiến dịch quân sự như vậy để uy hiếp Moscow, buộc Nga phải dừng tay và ngồi vào bàn đàm phán.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây đã thảo luận về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự ở Transnistria trong một thời gian khá dài trước đây.

Cũng cần nhấn mạnh rằng Kiev và London đang xem xét lựa chọn này như một phương án dự phòng. Có khả năng Ukraine, với sự hỗ trợ của Anh, sẽ quyết định phát động một cuộc phiêu lưu quân sự chống lại PMR, vây lực lượng Nga ở đây làm con tin để đàm phán kết thúc cuộc xung đột.

Theo giới chuyên gia Nga, nếu kịch bản này xảy ra, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ leo lên một cấp độ mới, Moscow sẽ phải mở chiến dịch quân sự đánh vào Mykolaiv và Odessa, nhằm nối thông hành lang trên bộ đến PMR, giải vây cho lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Transnistria.