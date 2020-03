Vai trò của 14 bị can vừa bị khởi tố trong vụ lừa đảo rửa tiền ở Công ty Alibaba

Tối 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thông tin thêm về việc khởi tố 14 đối tượng liên quan vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cầm đầu.



Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án của vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba và 11 bị can là Giám đốc các Công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gồm:

Cả 14 bị can bị khởi tố trong vụ án Công ty Alibaba đều là những nhân viên có vai trò quan trọng trong công ty và là người thân của "trùm" lừa đảo Nguyễn Thái Luyện.

Trần Huy Phúc (Giám Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc 108), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TPHCM cũng ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Rửa tiền".

Vợ Nguyễn Thái Luyện (chính giữa) được cho tại ngoại để nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Công an cũng quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, là vợ của Nguyễn Thái Luyện) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền". Do hiện Mai đang nuôi con dưới 36 tuổi nên Cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Lực là em ruột của Nguyễn Thái Luyện). Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đều được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện.

Tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Như vậy, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ở địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.