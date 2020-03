Vì sao vợ của "trùm" lừa đảo Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại

Chiều 5/3, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam với 13 bị can về các tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" diễn ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do "trùm" lừa đảo Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.

Nhóm bị can gồm: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Trần Huy Phúc (Giám Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc 108), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một số bị can là thuộc cấp thân tín của Nguyễn Thái Luyện tại cơ quan công an.

Riêng với bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) bị khởi tố bắt giam về tội "Rửa tiền". Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền". Tuy nhiên, Mai được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Vợ Nguyễn Thái Luyện (chính giữa) được cho tại ngoại để nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Còn với Bị can Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) bị bắt tạm giam từ ngày 1/10/2019, đến nay bị khởi tố bổ sung hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Lực đã bị khởi tố bắt giam về tội "Rửa tiền".

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện.

Như vậy, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố tất cả 17 bị can về các tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nên đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.