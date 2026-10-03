Vạch trần màn thay tên đổi họ của đối tượng trốn truy nã suốt 18 năm Nguyễn Ngọc Diệp

Qua công tác kiểm tra hành chính một nhà trọ tại ấp Vĩnh Thanh, lực lượng công an đã phát hiện một người đàn ông mang giấy tờ tên Nguyễn Ngọc Diệp có nhiều dấu hiệu bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã lật tẩy đây chính là tội phạm bị truy nã từ năm 2008.

Ngày 3/10, Công an xã Phước An (TP.Đồng Nai) đã bàn giao đối tượng truy nã sau 18 lẩn trốn trên địa bàn cho Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).

Trước đó, ngày 2/10, trong quá trình kiểm tra, rà soát tại cơ sở nhà trọ trên địa bàn Ấp Vĩnh Thanh (xã Phước An, TP. Đồng Nai), Công an xã Phước An đã phát hiện một trường hợp nghi vấn mang tên Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1983).

Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhận thấy đối tượng Nguyễn Ngọc Diệp có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng Nguyễn Ngọc Việt, là người đang bị Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cũ) ra quyết định truy nã ngày 29/7/2008.

Ngay lập tức, Công an xã Phước An đã chủ động phối hợp với Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin. Kết quả xác định Nguyễn Ngọc Diệp và Nguyễn Ngọc Việt chính là một đối tượng.

Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Diệp, đồng thời làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an phường Nha Trang xử lý theo đúng quy định của pháp luật.