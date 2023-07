Vách đá cao chót vót ở Na Uy hấp dẫn những tín đồ du lịch mạo hiểm

Theo hãng CNN, Na Uy đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch khắp nơi trên thế giới, trong đó có du lịch mạo hiểm. Đây cũng là một trong những đất nước đẹp nhất với sông băng, núi, cực quang phương Bắc, các thị trấn ven biển và công viên quốc gia đầy tuần lộc.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Những ngọn núi ở Na Uy không quá cao nằm bên bờ biển, mất chừng 2 - 3 tiếng để leo tới, giúp du khách có được trải nghiệm "thu vào tầm mắt giữa muôn trùng nước non". Du lịch Na Uy thực sự là trải nghiệm không dành cho những người yếu tim nhưng đó thực sự là hành trình vô cùng tuyệt vời.

Vào thời điểm hiện tại, Na Uy đang tích cực phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm nhằm thu hút du khách đến đây.

Ngọn núi Hornelen cao chót vót ở bờ biển phía tây của Na Uy hiện đang mở cửa cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh thông qua tuyến đường leo núi Via Ferrata. Via ferrata dịch trực tiếp từ tiếng Ý sang tiếng Anh là "con đường sắt" – đó là thuật ngữ dùng để mô tả các tuyến đường leo núi sử dụng dây cáp thép và thang cố định để hỗ trợ người leo núi.

Núi Hornelan cao 860 mét (2.820 feet) và là vách đá biển cao nhất ở châu Âu do Hội đồng du lịch Fjord Na Uy công nhận. Từ đỉnh núi, Hornelen mang đến những bức tranh toàn cảnh ngoạn mục giữa các vịnh hẹp bao quanh Na Uy.

Tuyến đường leo núi mới Via Ferrata bắt đầu xây dựng vào mùa hè năm ngoái và chính thức khai trương vào ngày 18/6/2023. Ông Van Oorschot hiện đang điều hành các chuyến tham quan có hướng dẫn thông qua công ty của ông - Hornelen Via Ferrata.

"Cảm giác phấn khích khi nhìn xuống giữa đôi ủng leo núi của bạn và nhìn thấy những con tàu đi giữa vịnh hẹp đi qua ở độ cao hơn 2.000 feet. Đây được xem là điều vô song", ông Rogier van Oorschot, người đứng sau tuyến đường leo núi mới cho biết.

Ba tuyến đường khác nhau

Theo hãng CNN, núi Hornelen nằm trên đảo Bremangerlandet ở vùng Nordfjord của Na Uy. Ngọn núi từng nổi tiếng trong thần thoại Na Uy khi là nơi tụ tập của các phù thủy nhưng được cho là đã được thu nhỏ vào thời điểm Vua Olaf I của Na Uy trị vì đất nước từ năm 995 đến 1000.

Có thể lựa chọn giữa 3 tuyến đường có mức độ khó khác nhau để leo lên núi là Eagle Hill (Đồi đại bàng), Hekseveggen (Bức tường phù thủy) và Olavsrute (tuyến đường của Olaf).

Theo Giám đốc truyền thông của Fjord Na Uy Kristoffer B. Fürstenberg, Eagle Hill (Đồi đại bàng) là nơi dễ nhất đi nhất. Chuyến leo núi được ước tính là dễ dàng đi lại trong 2 giờ và phù hợp với trẻ em trên 12 tuổi. Đặt phòng tại Eagle Hill có giá 1.095 Krone Na Uy (khoảng $102) mỗi người. Mức giá tương tự cho cả người lớn và trẻ em.

Thứ hai là tuyến đường Hekseveggen (Bức tường phù thủy), đây là "chuyến leo kéo dài 6 giờ" phù hợp với những người trên 14 tuổi. Giá vé đặt chỗ trên tuyến đường này có giá 1.495 krone (khoảng 139 USD) mỗi người.

Và tuyến đường thứ ba - Olavsrute (tuyến đường từ thời vua Olaf) được đánh giá là khó khăn nhất, chỉ phù hợp với những người trên 16 tuổi và có thể lực tốt. Giá vé ước tính là 1.695 krone (khoảng $158) mỗi người. Tuyến đường Olavsrute sẽ dành thời gian đi bộ cả ngày, nhưng sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những ai kiên trì được đánh giá là có "sức mạnh phi thường".

"Từ trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn thấy đại dương ngay dưới chân mình. Bên trái là đại dương rộng lớn và bao la, những hòn đảo, những ngôi làng trong vịnh hẹp, những nhánh vịnh hẹp, những ngọn núi phủ tuyết và những dòng sông băng xa hơn trong các vịnh hẹp. Tôi cho rằng bạn không dễ tìm thấy bất kỳ nơi nào khác trong cùng một lúc mà cảnh đẹp đến như vậy", ông Fürstenberg nhấn mạnh.

Đại diện từ công ty Hornelen Via Ferrata cũng cam kết đảm bảo an toàn cho những người leo núi, yêu cầu khách du lịch khai báo trước bất kỳ tình trạng y tế nào và cung cấp dây đai leo núi– bao gồm hai cánh tay carabiner và bộ giảm xóc – và mũ bảo hiểm cho mỗi người leo núi. Các hướng dẫn viên sẽ phải tham gia khóa học trước chuyến đi đồng thời đảm bảo mọi người đều an toàn trong suốt chuyến đi", ông Fürstenberg nói.

Thông tin thêm về cách chuẩn bị và những thứ cần mang theo đã đăng tải trên trang web của công ty Hornelen Via Ferrata. Hiện công ty Hornelen Via Ferrata mới chỉ mở cửa cho các hoạt động leo núi có hướng dẫn trong vài ngày – ngày đầu tiên diễn ra vào 23/ 6 – nhưng đã có rất nhiều phản hồi.

"Độ dốc tuyệt đối của mặt đá nhô lên từ biển và tầm nhìn rộng mở ra các vịnh hẹp là điều khiến mọi người ngạc nhiên khi đến đây", ông Fürstenberg nhấn mạnh.