Một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại Malaysia trong đó một người đàn ông bất ngờ nổi điên, vác mã tấu tấn công cảnh sát rồi bị bắn hạ ngay tại chỗ.

Vác mã tấu chém cảnh sát đứt lìa tay, nghi phạm bị bắn hạ tại hiện trường

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz của Malaysia cho biết, một sĩ quan thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã bị đứt lìa cổ tay phải sau khi bị một người đàn ông cầm mã tấu tấn công tại một khu chung cư ở Kepong vào ngày thứ Tư, 11 tháng 11 vừa qua tại Desa Aman Puri, Kepong.

Cảnh sát trưởng bang Selangor, Datuk Shazeli Kahar, cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo từ người dân vào khoảng 16 giờ chiều về một người đàn ông có biểu hiện bất ổn tâm lý và gây rối tại một khu dân cư ở Desa Amanpuri.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Trong một tuyên bố, ông Shazeli cho biết một đội ngũ gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên Bộ Y tế đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 19 giờ tối để đánh giá tình hình.

Tuy nhiên, khi cửa mở, nghi phạm – được cho là một công dân nước ngoài – bất ngờ lao ra ngoài với hai cây mã tấu trên tay và tấn công những người đang đứng bên ngoài.

Trong lúc chống trả để tự vệ, viên cảnh sát cấp bậc Hạ sĩ (Lance Corporal), 26 tuổi, đã phải hứng chịu nhiều vết thương, trong đó có việc bị đứt lìa cổ tay phải.

Hình ảnh nghi phạm vác mã tấu tấn công những người khác.

Anh cũng bị thương ở vùng đầu và cơ thể. Nạn nhân ban đầu được đưa đến Bệnh viện Selayang để cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL) để phẫu thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa. Hiện tình trạng của sĩ quan này được ghi nhận là đã ổn định.

Nghi phạm đã bị cảnh sát nổ súng và sau đó được xác nhận là đã tử vong.

Viên cảnh sát bị thương nặng sau khi bị nghi phạm tấn công.

Sau đó, cảnh sát đã lần dấu được nghi phạm gần một sân chơi cách khu chung cư không xa, vào khoảng thời gian từ 19 giờ 30 đến 20 giờ, sau khi đối tượng này chạy xuống một tầng thấp hơn của tòa nhà.

Tuy nhiên, khi các sĩ quan tiếp cận để thực hiện vụ bắt giữ, nghi phạm đã tiếp tục tấn công họ bằng một con dao rựa. Cảnh sát buộc phải nổ súng để tự vệ và khống chế đối tượng.

Nghi phạm bị trúng đạn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Selayang, nhưng đã tử vong ngay khi vừa đến nơi.

Theo thông tin từ tờ Berita Harian, công tác điều tra hiện vẫn đang được tiến hành tại cả nơi ở của nghi phạm lẫn địa điểm xảy ra vụ nổ súng.

Hàng xóm tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự điên loạn của nghi phạm

Sau vụ việc gây chấn động hôm thứ Tư (11 tháng 11), những thông tin mới đã xuất hiện liên quan đến danh tính và động cơ có thể có của nghi phạm.

Theo cư dân tại khu chung cư Pangsapuri Aman Dua, nghi phạm là một công dân nước ngoài, 32 tuổi. Theo tờ Kosmo!, đối tượng được cho là đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng sau khi bị bạn gái rời bỏ cách đây hơn một tháng.

Nghi phạm bị bắn hạ tại hiện trường.

Hàng xóm nhận thấy những biểu hiện bất thường của hắn ta từ nhiều tuần trước. Theo tờ Kosmo!, một cư dân tên là Mohd Aidil Roslan cho biết nghi phạm từng sống cùng bạn gái tại căn hộ này, trước khi cô gái chuyển sang một tòa nhà khác cùng với người yêu mới.

"Trước đây, chúng tôi thường thấy anh ta sống cùng bạn gái, nhưng sau đó cô ấy đã chuyển sang căn hộ khác với bạn trai mới. Có lẽ đó là lý do khiến anh ta bị trầm cảm," tờ Kosmo! dẫn lời người này cho biết.

Aidil, người sống ở tầng ngay phía trên căn hộ của nghi phạm, nói thêm rằng hành vi của người đàn ông này đã trở nên tồi tệ hơn rõ rệt trong hai tuần qua. Những người hàng xóm thường xuyên nghe thấy đối tượng la hét và xảy ra tranh cãi gay gắt với những người sống cùng nhà.

Mọi chuyện được cho là đã lên đến đỉnh điểm vào ngày xảy ra vụ việc, khi một người bạn của nghi phạm đến thuyết phục anh ta đi bệnh viện để được giúp đỡ, ngay trước thời điểm lực lượng cứu hộ khẩn cấp có mặt tại hiện trường.

Trong khi đó, Cục Nhập cư Malaysia xác nhận rằng nghi phạm 32 tuổi này là một người di cư không có giấy tờ hợp lệ và đã ở lại quá hạn thị thực tại quốc gia này trong nhiều năm.

Tổng cục trưởng Cục Nhập cư, Datuk Zakaria Shaaban, cho biết qua kiểm tra hồ sơ, nghi phạm từng có thị thực du học hợp lệ trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2018. Tuy nhiên, hộ chiếu của người này đã hết hạn vào năm 2020, và kể từ đó, anh ta đã cư trú bất hợp pháp tại Malaysia.

"Kể từ thời điểm đó, người đàn ông này đã ở lại đất nước một cách bất hợp pháp," ông cho biết khi được tờ Kosmo! liên hệ.

Theo thông tin cập nhật từ tờ Kosmo!, các đội ngũ y tế tại Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại cổ tay phải bị đứt lìa cho Hạ sĩ Thierry Rodger Pendy, 26 tuổi – người bị thương khi đang tham gia xử lý một vụ gây rối.

Ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp này đã kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng vào ngày thứ Năm, 12 tháng 11, sau khi nạn nhân được sơ cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Selayang.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)