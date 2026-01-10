HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Va chạm xe đầu kéo, hai bà cháu tử vong

Thu Hiền |

Quá trình lưu thông trên quốc lộ 46, chiếc xe máy bất ngờ va chạm mạnh với ô tô đầu kéo chạy cùng chiều khiến hai bà cháu tử vong.

Tối 10/1, lãnh đạo UBND xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 15h40 cùng ngày, khi ông L.V.Đ (SN 1962, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy chở vợ là bà T.T.Đ (SN 1968) và cháu nội L.V.H.P (SN 2014) lưu thông trên quốc lộ 46.

Khi đến địa phận xóm Đại Thắng, xã Đại Huệ, xe máy của ông Đ. bất ngờ va chạm mạnh với ô tô đầu kéo chạy cùng chiều.

Hậu quả, bà T.T.Đ và cháu P. tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Khu vực xảy ra tai nạn đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và phối hợp làm rõ vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa.

