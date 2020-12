Va chạm trên sông Sài Gòn, 1 người bị nước cuốn mất tích

Chiều 15/12, Phòng CSGT đường thủy-Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 12 tìm kiếm nạn nhân Mai Thị Ven (SN 1974, quê Long An) bị mất tích trên sông Sài Gòn (đoạn thuộc khu vực chân cầu Bình Phước, quận 12). Do nước sông dâng cao nên sau nhiều giờ lặn mò vẫn chưa tìm được chị Ven.

Trước đó rạng sáng cùng ngày anh Nguyễn Văn Long (SN 1970, quê Cần Đước, Long An) cùng vợ là chị Ven điều khiển ghe chở đất lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ quận 12 về Củ Chi).

Khi đến khu vực cầu Bình Phước (đoạn thuộc quận 12) thì ghe anh Long va chạm với một sà lan chưa rõ lai lịch chạy hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến ghe bị chìm, vợ chồng anh Long bị nhấn chìm theo. Anh Long dù bị thương nhưng cố gắng bơi được vào bờ kêu cứu, riêng chị Ven mất tích.

Phòng CSGT đường thủy-Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường xác minh làm rõ nguyên nhân và tổ chức lặn mò tìm kiếm nạn nhân. Phòng CSGT đường thủy cũng tổ chức truy tìm chiếc sà lan liên quan đến vụ việc trên để làm rõ.