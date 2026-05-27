Ngày 27-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy, khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 26-5, trên Tỉnh lộ 8 (đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An, phường Tân An) giữa xe ben mang biển kiểm soát 47C-280.33 và xe máy biển số 47K7-8791.

Thời điểm trên, xe ben do tài xế Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Cư M’gar về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe máy đi theo hướng ngược lại, trên xe có anh Y.S.E. (26 tuổi, trú xã Quảng Phú) và anh Y.D.E (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng).

Cú tông mạnh khiến cả hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.