Cảnh sát xuyên đêm dập tắt đám cháy kho xưởng ở Phú Thọ

Minh Tuệ
Khu vực xưởng bị cháy dựng khung thép, lợp tôn, mái bị sập khiến lửa âm ỉ bên trong, cảnh sát phải phun vòi rồng làm mát xuyên đêm nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Sáng 27/5, tổ công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ phun nước làm mát, dập tàn lửa tại xưởng 2, Công ty TNHH SYC Green World (KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên).

Trước đó, khoảng 22h ngày 26/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo hỏa hoạn tại Công ty TNHH SYC Green World. Hỏa hoạn bùng phát tại xưởng 2 của công ty rồi nhanh chóng lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa.

Cảnh sát Phú Thọ xuyên đêm dập tắt đám cháy kho xưởng Công ty TNHH SYC Green World - Ảnh 1.

Cảnh sát xuyên đêm dập lửa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ điều động xe chữa cháy, xe thang của Đội Công tác chữa cháy và CNCH cùng 5 đội khu vực (Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Phúc Yên) phối hợp tác chiến.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội cũng chi viện 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện và máy xúc của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để hỗ trợ cấp nước và dập lửa.

Cảnh sát Phú Thọ xuyên đêm dập tắt đám cháy kho xưởng Công ty TNHH SYC Green World - Ảnh 2.

Kho xưởng bị cháy thuộc Công ty TNHH SYC Green World.

Đến khoảng 0h30 ngày 27/5, đám cháy cơ bản được khống chế. Khu vực xưởng 2 có diện tích hàng nghìn m², dựng khung thép, lợp tôn. Do kết cấu mái bị sập khiến lửa vẫn âm ỉ bên trong, lực lượng Cảnh sát PCCC phải nỗ lực phun vòi rồng làm mát xuyên đêm nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang xưởng 1.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa được thống kê.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

