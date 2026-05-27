Cận cảnh tháo dỡ sân vận động Chi Lăng sau 12 năm vướng đại án

Sau 12 năm vướng vào đại án liên quan đến Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, sân vận động Chi Lăng ở Đà Nẵng đang được tháo dỡ.
Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m². Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.
Tháng 7/2014, Phạm Công Danh bị bắt. Năm 2016 và 2017, Phạm Công Danh và các bị cáo được đưa ra xét xử tại TAND các cấp. Nhiều tài sản là bất động sản của ông này và Tập đoàn Thiên Thanh được yêu cầu kê biên, đảm bảo thi hành án, trong đó có sân vận động Chi Lăng.