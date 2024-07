Khi lưu thông trên đường, việc va chạm với các phương tiện khác là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là cần phải giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, thấu đáo, nếu không thể hòa giải thì có thể nhờ cảnh sát giao thông phân xử.

Tuy nhiên, mới đây, một tài xế xe con đã giải quyết vấn đề một cách nóng vội, để rồi tự vác họa vào thân.

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết sự việc mới xảy ra tại con đường M58 gần thị trấn Wigan, thuộc vùng Greater Manchester của Anh vào ngày 5/7 vừa qua. Từ camera hành trình của chiếc xe HGV do anh Darrren Waite, 50 tuổi điều khiển có thể thấy một chiếc xe tải màu trắng dường như đã đi sai làn đường dẫn đến đoạn bùng binh, sau đó lại đổi làn đường để tránh việc nhập lại vào đường cao tốc.

Một chiếc ô tô con màu trắng chen lấn để giành vị trí cho đến khi nó chuyển hướng đột ngột và đâm vào chiếc xe tải, khiến cả hai phương tiện lao vào lề đường. Bực tức trước sự va chạm này, tài xế xe con bắt đầu có hành động hung hăng, khiếu khích tài xế xe tải.

Tài xế xe con ra khỏi xe và có hành động khiêu khích sau cú va chạm.

Trước phản ứng không mấy thân thiện này, tài xế xe tải đã lập tức ra khỏi xe. Tài xế xe con đã sốc khi nhìn thấy thân hình to lớn của đối phương. Nhưng lúc này đã muộn, với ngoại hình lực lưỡng, cao to hơn hẳn so với tài xế xe con, người đàn ông này đã nhanh chóng hạ gục đối thủ bằng ba cú đấm trước khi tóm lấy chân đối phương và liên tục đá vào anh ta. Tài xế xe tải chỉ dừng lại khi anh Darren, tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình ra khỏi xe để hòa giải 2 người đàn ông.

Với thân hình lực lưỡng, tài xế xe tải nhanh chóng hạ gục tài xế xe con.

Chưa dừng lại ở đó, người ta có thể thấy tài xế ô tô con vẫn cố tung một cú đấm cuối cùng khác vào đối phương qua cửa sổ của chiếc xe tải trước khi nó lao đi và dường như vượt đèn đỏ.

Anh Darren chia sẻ thêm rằng lúc đó anh 'chỉ muốn về nhà' sau một tuần đi làm xa nhưng không ngờ lại gặp phải cuộc ẩu đả này. Anh Darren cho biết mình nhìn thấy một đứa trẻ khoảng chín hoặc mười tuổi ở trong chiếc xe con và tin rằng cậu bé là con trai của tài xế xe con. Cậu bé đã sợ hãi đến mức khóc nức nở trên ghế hành khách trong khi thấy bố đánh nhau với tài xế xe tải.

Anh: Va chạm giao thông, tài xế xe con hung hăng thách thức rồi hối không kịp khi đối phương xuống xe.

Trong khi đó, khi câu chuyện được đăng tải trên MXH, nhiều người dùng Facebook đã đứng về phía người lái xe tải - người giành chiến thắng trong cuộc ẩu đả và chỉ trích người lái xe hatchback.

"Chiếc xe con đã đi chệch đường và lao vào xe tải, anh ta rõ ràng đã sai nhưng lại hành động vô cùng hung hăng. Cái kết dành cho anh ta quả là xứng đáng", một người bình luận.

"Tài xế xe con đã hành xử một cách nóng vội và rõ ràng, anh ta đã nhận được bài học thích đáng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những tài xế thích xử lý vấn đề bằng nắm đấm", một người khác đồng tình.

"Anh chàng mặc áo hồng đang làm cái gì vậy? Anh ta mới là người gây ra tai nạn nhưng lại tỏ ra tức giận", một netizen khác viết.

Nguồn: Daily Mail