Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự của TPHCM, Cao Bằng, Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vừa ký ban hành 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có các nghị quyết về công tác nhân sự.

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Lâm Hiển

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1985/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TPHCM kể từ ngày 6-2-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972. Quê quán TPHCM. Ông Nguyễn Văn Dũng có trình độ: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận 1, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại Nghị quyết số 1984/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 6-2-2026.

Trước đó, ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TPHCM - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Tại Nghị quyết số 1975/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ kể từ ngày 15-1-2026.

Tại Nghị quyết số 1983/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 3-2-2026.

Tại Nghị quyết số 1982/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Vĩnh Thế kể từ ngày 3-2-2026.

Bổ sung, điều chỉnh nhiều dự luật quan trọng trong chương trình lập pháp 2026

Theo Nghị quyết số 119/2025/UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội dự án Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 sang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thành dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ Nhất sang Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở thành dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời bổ sung dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 dự án Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính...