Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới vào đúng đêm Giao thừa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 16/2 (29 Tết), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa nhỏ, mưa phùn. Trời lạnh về đêm và sáng.

Đến đêm 16/2, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ ban đêm và sáng ở mức rét, thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-27 độ, Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Hình thái thời tiết này kéo dài đến 19/2 (mùng 3 Tết).

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.